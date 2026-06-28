Copa del Mundo

Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de los 16avos de final y el camino rumbo al título

La fase de grupos llegó a su fin y el Mundial 2026 ya tiene definidos los 16 cruces de eliminación directa. Argentina enfrentará a Cabo Verde, mientras que también se destacan Portugal-Croacia, Francia-Suecia, Brasil-Japón y Alemania-Paraguay.

Messi lleva seis goles en esta Copa del Mundo.
Messi lleva seis goles en esta Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedaron confirmados los 16 cruces de los dieciseisavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa y en la que cualquier error puede significar la despedida de la Copa del Mundo.

Las 32 selecciones clasificadas afrontarán desde este fin de semana el primer desafío del mata-mata, con varios enfrentamientos de alto voltaje entre campeones del mundo, candidatos y equipos revelación que sorprendieron durante la primera ronda.

Uno de los partidos que más expectativa genera será el que protagonizarán Portugal y Croacia, mientras que Francia se medirá con Suecia y Alemania chocará con Paraguay, dos selecciones que realizaron una sólida fase de grupos.

Por su parte, Brasil iniciará su camino frente a Japón, España enfrentará a Austria, Inglaterra jugará contra RD Congo y Bélgica tendrá un exigente compromiso frente a Senegal.

La Selección, que terminó como líder del Grupo J, enfrentará a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo tras avanzar como uno de los mejores terceros.

  • Alemania vs. Paraguay - 29 de junio, desde las 17.30.
  • Francia vs. Suecia - 30 de junio, desde las 18.
  • Sudáfrica vs. Canadá - 28 de junio, desde las 16.
  • Países Bajos vs. Marruecos - 29 de junio, desde las 22.
  • Portugal vs. Croacia - 2 de julio, desde las 20.
  • España vs. Austria - 2 de julio, desde las 16.
  • Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina 1 de julio, desde las 21.
  • Bélgica vs. Senegal - 1 de julio, desde las 17.
  • Brasil vs. Japón - 29 de junio, desde las 14.
  • Costa de Marfil vs. Noruega - 30 de junio, desde las 14.
  • México vs. Ecuador - 30 de junio, desde las 22.
  • Inglaterra vs. RD Congo - 1 de julio, desde las 13. 
  • Argentina vs. Cabo Verde - 3 de julio, desde las 19.
  • Australia vs. Egipto - 3 de julio, desde las 15.
  • Suiza vs. Argelia - 3 de julio, desde las 00.
  • Colombia vs. Ghana - 3 de julio, desde las 22.30.
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