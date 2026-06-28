La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

Al evocar aquellos años, destacó una de las decisiones que tomó su madre para proteger a la familia. "Mi mamá tuvo los enormes huevos de esconder la agenda de mi papá abajo de mi colchón", recordó. También contó que, durante el allanamiento de la vivienda, Milka puso a resguardo a sus hijas mientras los militares ingresaban a la casa y ocultó incluso a la mascota de la familia para evitar que fuera víctima de la violencia.