La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

Resumen para apurados
- Tras el deceso de Ernestina Pais en Argentina, cobró relevancia la historia de su madre, Milka Truol, quien crió sola a sus hijas tras el secuestro de su esposo en la dictadura.
- Como exbailarina, Truol asumió el sostén familiar durante los allanamientos militares. Protegió a Ernestina y Federica ocultando pruebas claves y resguardándolas de la violencia.
- El legado de fortaleza de Truol, recordado con admiración por Ernestina en redes, expone las profundas secuelas que la última dictadura militar dejó en las familias argentinas.
La muerte de Ernestina Pais a los 54 años despertó una ola de homenajes y también volvió a poner el foco sobre la historia de su familia. En ese recorrido aparece un nombre clave: Milka Truol, su madre, quien desempeñó un papel decisivo en la crianza de Ernestina y de su hermana, Federica Pais, en uno de los períodos más difíciles de sus vidas.
Exbailarina de profesión, Milka nació en 1943 y hoy tiene 83 años. Su historia quedó marcada por el secuestro de su esposo, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar, una situación que la obligó a hacerse cargo por completo de sus hijas mientras intentaba encontrar respuestas en un contexto de persecución e incertidumbre.
Quién es Milka Truol, la madre de Ernestina Pais
En una entrevista concedida en 2019, Ernestina Pais recordó que tenía apenas cuatro años cuando su padre fue secuestrado, mientras que su hermana Federica tenía siete. "Yo tenía cuatro, mi hermana siete", relató al recordar aquella etapa atravesada por el miedo y la confusión.
La periodista también explicó que, ante esa situación, su hermana mayor asumió un rol de protección que marcó para siempre el vínculo entre ambas. "A mi hermana enseguida la pusieron un poco a cargo de mí. Eso en nuestra relación fue una carga, porque Federica nunca dejó de ser una mamá-hermana", expresó.
Con el paso de los años, Ernestina logró reconstruir parte de la historia familiar gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que le permitió comprender hechos que hasta entonces permanecían incompletos en sus recuerdos.
Al evocar aquellos años, destacó una de las decisiones que tomó su madre para proteger a la familia. "Mi mamá tuvo los enormes huevos de esconder la agenda de mi papá abajo de mi colchón", recordó. También contó que, durante el allanamiento de la vivienda, Milka puso a resguardo a sus hijas mientras los militares ingresaban a la casa y ocultó incluso a la mascota de la familia para evitar que fuera víctima de la violencia.
La conductora reconoció que las secuelas de aquellos acontecimientos permanecieron durante décadas y que cada integrante de la familia transitó el dolor de manera distinta. "Hay que entender cómo cada uno sufrió esa situación de tanto dolor", afirmó. En su caso, explicó que el duelo fue diferente porque era muy pequeña cuando ocurrieron los hechos: "Para mí fue diferente… yo no tengo recuerdos de mi padre".
El emotivo homenaje que Ernestina Pais le dedicó a su mamá
Además de hablar sobre ella en distintas entrevistas, Ernestina Pais solía expresar públicamente el cariño y la admiración que sentía por Milka Truol a través de las redes sociales.
En una publicación realizada en 2021, compartió una fotografía inédita de su infancia junto a su madre y escribió: "Hoy encontré esta foto con mi mamá, debe ser la única que tengo con ella tan bebé. Eran épocas complicadas".
Tiempo después, con motivo del Día de la Madre, volvió a homenajearla con un mensaje en el que resumió la personalidad de quien fue su principal sostén: "La mina con el instinto maternal más extraño, con una belleza insuperable, con la peor suerte para elegir maridos y con los cojones más grandes que conocí en la vida".
Aquellas publicaciones recibieron cientos de mensajes de afecto. Muchos usuarios destacaron el gran parecido físico entre madre e hija, mientras que otros resaltaron la fortaleza con la que Milka Truol enfrentó los momentos más difíciles que atravesó la familia Pais.