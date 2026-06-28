Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Con el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 quedaron definidos los 32 seleccionados que disputarán los 16avos de final. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, ocho equipos lograron avanzar pese a terminar terceros en sus respectivas zonas, una de las principales novedades del nuevo formato con 48 participantes.
La mejor selección ubicada entre los terceros fue República Democrática del Congo, seguida por Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Paraguay y Senegal. Todos ellos aprovecharon el sistema implementado por la FIFA, que premia el rendimiento de los equipos que no lograron finalizar entre los dos primeros de sus grupos.
Entre las grandes decepciones apareció Uruguay. La Celeste apenas sumó dos puntos en el grupo H y quedó fuera tanto de los dos primeros puestos como de la tabla de mejores terceros, cerrando una de las actuaciones más flojas de su historia reciente en una Copa del Mundo.
Además del seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa, también quedaron eliminados Corea del Sur, República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Arabia Saudita e Irán.
Así quedaron definidos los cruces de los 16avos
La clasificación de los mejores terceros terminó de completar el cuadro de la fase eliminatoria. Entre los cruces más destacados aparecen Francia frente a Suecia, Inglaterra contra República Democrática del Congo, México ante Ecuador y Suiza frente a Argelia. Por su parte, la selección argentina, que terminó primera e invicta en el Grupo J, enfrentará a Cabo Verde el próximo 3 de julio en Miami en busca de un lugar en los octavos de final. Con el novedoso formato ya en marcha, el Mundial 2026 inicia ahora su etapa de eliminación directa.