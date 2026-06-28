Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Así quedaron definidos los cruces de los 16avos

La clasificación de los mejores terceros terminó de completar el cuadro de la fase eliminatoria. Entre los cruces más destacados aparecen Francia frente a Suecia, Inglaterra contra República Democrática del Congo, México ante Ecuador y Suiza frente a Argelia. Por su parte, la selección argentina, que terminó primera e invicta en el Grupo J, enfrentará a Cabo Verde el próximo 3 de julio en Miami en busca de un lugar en los octavos de final. Con el novedoso formato ya en marcha, el Mundial 2026 inicia ahora su etapa de eliminación directa.