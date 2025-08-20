Pobreza, desempleo y enfermedad, los factores que inciden para que tres de cada 10 argentinos sufran depresión y ansiedad

“Los antecedentes nos vienen demostrando que a nivel internacional hay un incremento en todo lo que es déficit y carencias relacionadas con la salud mental y mayores condiciones de vulnerabilidad psicológica que se empiezan a observar sobre todo en trastornos de ansiedad y del estado de ánimo“, explicó Rodríguez Espínola, doctora en Psicología e investigadora de la UCA, en una publicación de Infobae.com. Y agregó: “La pandemia también fue un indicador llamativo y de observación con respecto a lo que ha sido el malestar psicológico a nivel internacional".