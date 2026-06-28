Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Repercusiones en LLA

Tras conocerse la renuncia, Karina Milei fue una de las primeras dirigentes del oficialismo en despedir públicamente a Adorni. “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil -e inmerecido- momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”, escribió en sus redes sociales.