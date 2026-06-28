Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Desde la noche del viernes, en la Casa Rosada circulaban con fuerza las versiones sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. La confirmación llegó recién ayer, cerca de las 19, cuando el ahora ex funcionario publicó una carta en sus redes sociales dirigida al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En el texto anunció su renuncia, negó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y reivindicó su gestión. “Hoy me voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país”, escribió.
El anuncio se produjo luego de una extensa reunión que Adorni mantuvo con el Presidente en la Quinta de Olivos. El dirigente había asumido el cargo el 10 de diciembre de 2025 y quedó envuelto en una fuerte controversia tras el viaje oficial a Nueva York, al que incorporó a su esposa en la comitiva. Ese episodio dio origen a denuncias, revelaciones judiciales y cuestionamientos políticos que terminaron precipitando su salida.
En la carta, Adorni atribuyó la situación a “operaciones mediáticas que han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.
“Las mentiras que se han dicho fueron de los más variadas”, sostuvo el ex jefe de Gabinete, antes de enumerar lo que consideró falsas acusaciones: “Viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, [...], la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares”.
También cuestionó que lo “han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas” y explicó que decidió dejar el cargo para preservar a su entorno. “El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”, afirmó.
Adorni sostuvo además que detrás de las críticas existe un rechazo hacia quienes llegan a la función pública sin pertenecer a la política tradicional. “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares”, expresó.
En otro tramo de la carta, ratificó su respaldo a Javier Milei. “Usted es la única esperanza para la Argentina. [...] Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía de que eso ocurra”, manifestó.
Repercusiones en LLA
Tras conocerse la renuncia, Karina Milei fue una de las primeras dirigentes del oficialismo en despedir públicamente a Adorni. “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil -e inmerecido- momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”, escribió en sus redes sociales.
La senadora Patricia Bullrich también se expresó sobre la salida de Adorni. En X sostuvo que “la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”. Semanas atrás había cuestionado el incremento patrimonial del entonces jefe de Gabinete.
Los reemplazos
Mientras el Gobierno prepara el recambio, el nombre que aparece con más fuerza para suceder a Adorni es el del ministro del Interior, Diego Santilli. El anuncio formal podría realizarse hoy, según consignó La Nación.
En paralelo, el Ejecutivo evalúa promover al actual secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, a la Vicejefatura de Gabinete. De concretarse ese esquema, también absorbería las funciones del Ministerio del Interior. No obstante, en la Casa Rosada aclaran que la estructura definitiva dependerá del decreto de designación.
Con menor consenso también fueron mencionados el secretario del Interior, Gustavo Coria, histórico colaborador de Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei.