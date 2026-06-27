Llegó de Nueva Zelanda sin hablar español: ahora es hincha de Argentina y Boca

Casi un año después, lo que más le sorprende del país son la siesta, las cenas cerca de la medianoche y la facilidad con la que hombres y mujeres construyen amistades. “Aquí la gente es muy touchy (muy afectuosa). En Nueva Zelanda no ves gente saludándose con un beso o abrazándose. La primera vez que me saludaron así no sabía dónde poner los brazos”, admite.