Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol
Cartas al pie es un intercambio epistolar entre Federico van Mameren y Guillermo Monti. Dos periodistas que llevan años discutiendo de fútbol, periodismo y de todo aquello que aparece cuando rueda una pelota. Durante este Mundial decidieron hacerlo por carta. Nosotros solo abrimos el sobre.
Querido Guillo:
¡Tanto tiempo! Esta mañana me desperté con la cabeza llena de Mundial. Llegué a LA GACETA y comencé a escribirte esta carta en la búsqueda de compartir cosas que vengo pensando y que en los desvelos de nuestro trabajo más de una vez atrasamos una edición conversando. Recuerdo aquella noche en la que nos trenzamos en la facilísima discusión de si Bilardo o Menotti. Sin grietas, pero con pasión. Entusiasmados con las locuras del Flaco que confiaba en el “jogo bonito” para ganar, pero también con la desesperación del Narigón por ganar a cualquier precio.
Tal vez por eso te escribo hoy. En la necesidad de contarte que este Mundial no termina de agarrarme. Viste que todo es muy rápido. Hasta que aparecen los exquisitos. Ahí me detengo. Qué bárbaros. Creo que la diferencia de otros mundiales es la velocidad con la que resuelven en milésimas de segundo lo que a nosotros en el picado de cuando éramos chicos nos llevaban horas.
En aquellos tiempos sacábamos para adelante. Se paraban el 9, el 10 y el 8 frente a la pelota en el medio de la cancha y se daban pases para empezar el partido. ¿Te acordás? Era lindo. Sentía que nos llevábamos para adelante al rival. ¡Allá vamos, mis lanceros! Imaginate a Pelé, Rivelino y Tostao sacando del medio, ahí en ese mismísimo estadio Azteca. A propósito, ¿Viste que esa estructura (la araña) de sonido que veíamos en el 86 ya no está más? Me fui. Lo que quería marcarte es que este año hubo dos equipos que sacaron para adelante, aunque dando casi un puntín. Ahora que todos los deportes se mezclan, estos se creen que pueden adoptar la salida del rugby. Guillo, no termino de darme cuenta si esta evolución del fútbol es evolución. O será que sacar para atrás es un premonición de lo que se nos viene en la vida.
Te acordás, aquella noche, en la Redacción de los 90, te conté cómo me había entusiasmado aquel librito de Menotti (Fútbol, juego, deporte, profesión). Perdón, te volví loco contándote frases. Ja ja, ja, ja. No sé por qué me soportaste. Bueno, en ese libro Menotti auguraba que el fútbol se iba a parecer al básquet en el futuro. Y, mirá, ahora se hacen pausas, los jugadores mueven la pelota de banda a banda hasta que se hace el hueco para meterse por el medio… Fue un visionario el Flaco. Nunca me gustó el básquet. Debe ser porque siempre fui un inútil y nunca pude jugarlo.
Debes estar muy atareado, así que me voy despidiendo. Te dejo tres cosas de este Mundial tripartito. Me encanta ver tantos técnicos argentinos sentaditos dándoles cátedras a la soberbia y a la opulencia estadounidense, o simplemente templando el vallenato colombiano. Y muchos otros más que no pueden evitar que sus jugadores terminen ensayando un tango o una chacarera cada vez que la pelota llega a sus pies.
Pero sabés que no me banco: esa estupidez de los jugadores que quieren salir del círculo. ¿Me explicás, para qué? ¡Desde cuándo estos locos quieren que la pelota apenas toque la línea para patear el córner! ¿Qué ganan? Te imaginás a Di Stéfano o a Garrincha preocupados por el lugar donde paraban la pelota. A ellos los volvía locos adónde iba, a quién se la daban. Me parece que me estoy poniendo viejo.
Lo bueno, de este Mundial es que los partidos duran más. ¿Te fijaste que ya no hay más partidos de 90 minutos? Eso está buenísimo.
Te dejo Guillo, espero te encuentres bien al recibir ésta y que cuando volvamos a vernos, la pelota vuelva a darnos un pase para que la pasión no se enfríe.
Con cariño, Federico van Mameren.
El cartero ya salió. La respuesta de Guillermo llegará el domingo.