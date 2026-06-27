Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol

Debes estar muy atareado, así que me voy despidiendo. Te dejo tres cosas de este Mundial tripartito. Me encanta ver tantos técnicos argentinos sentaditos dándoles cátedras a la soberbia y a la opulencia estadounidense, o simplemente templando el vallenato colombiano. Y muchos otros más que no pueden evitar que sus jugadores terminen ensayando un tango o una chacarera cada vez que la pelota llega a sus pies.

Pero sabés que no me banco: esa estupidez de los jugadores que quieren salir del círculo. ¿Me explicás, para qué? ¡Desde cuándo estos locos quieren que la pelota apenas toque la línea para patear el córner! ¿Qué ganan? Te imaginás a Di Stéfano o a Garrincha preocupados por el lugar donde paraban la pelota. A ellos los volvía locos adónde iba, a quién se la daban. Me parece que me estoy poniendo viejo.

Lo bueno, de este Mundial es que los partidos duran más. ¿Te fijaste que ya no hay más partidos de 90 minutos? Eso está buenísimo.