El que deja de aprender queda fuera del sistema: la frase que resume el futuro del trabajo

"Tenemos que cambiar la forma de pensar para cambiar los resultados que obtenemos", sostuvo al reflexionar sobre los procesos de formación que impulsa la institución. Núñez manifestó que durante décadas las personas podían aprender un oficio, una profesión o una habilidad, y desarrollarse con esos mismos conocimientos. Hoy, en cambio, la velocidad de los cambios tecnológicos y laborales obliga a una actualización permanente.