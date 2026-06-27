Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada

La Jefatura de Gabinete quedará, muy probablemente, en manos de Diego Santilli, hasta ahora titular de Interior. El histórico dirigente de PRO no quería saber nada con ese lugar caliente, donde “te quemás”, decían en su entorno. En cambio, prefería dedicarse a hacer campaña por la gobernación de la Provincia desde el ministerio político. Pero debió ceder, y en su equipo ya le buscan el lado positivo a la forzada designación. También se rumorea la posibilidad de que suceda Pablo Quirno, cercano a los Caputo y de buena relación con Karina Milei, consignó Infobae.