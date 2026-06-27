Política

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada

El funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito y acorralado por la presión del Congreso y de sus propios aliados, abandonó el cargo que ocupaba desde noviembre de 2025.

MANUEL ADORNI. Dejó de ser jefe de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada.
MANUEL ADORNI. Dejó de ser jefe de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada.
Hace 2 Hs

Manuel Adorni dejó este sábado la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en medio del escándalo por su situación patrimonial que derivó en una investigación judicial y en un creciente aislamiento político dentro y fuera del oficialismo.

La crisis que precipitó su salida estalló luego de que el funcionario había admitido haber ahorrado "en negro" junto a su esposa, contradiciendo sus propias declaraciones de marzo, cuando había asegurado que "todo lo que tiene que estar declarado está declarado".

La confesión desató una catarata de pedidos de renuncia del PRO, la oposición y sectores del propio espacio libertario, y habilitó una denuncia penal de diputados de la Coalición Cívica por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de 2024 y 2025.

La Jefatura de Gabinete quedará, muy probablemente, en manos de Diego Santilli, hasta ahora titular de Interior. El histórico dirigente de PRO no quería saber nada con ese lugar caliente, donde “te quemás”, decían en su entorno. En cambio, prefería dedicarse a hacer campaña por la gobernación de la Provincia desde el ministerio político. Pero debió ceder, y en su equipo ya le buscan el lado positivo a la forzada designación. También se rumorea la posibilidad de que suceda Pablo Quirno, cercano a los Caputo y de buena relación con Karina Milei, consignó Infobae.

El presidente Javier Milei respaldó a Adorni hasta último momento.

Si bien en el Gobierno aseguran que fue una determinación de Adorni, fue Karina quien echó al ex vocero. Había esperado largamente que Javier Milei se convenciera de que ya no podía sostenerlo. Altas fuentes del Gobierno deslizaron que el motivo de fondo, el punto de quiebre, fue el temor a que el jefe de Gabinete fuera procesado mientras aún se encontraba en funciones.

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