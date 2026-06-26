Política

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

Juntos Podemos, un partido que se desempeñó como acople del PJ en 2023, advirtió que "no existe prueba pendiente de producción" en la causa. Los antecedentes.

ELECCIONES EN TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES EN TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El partido tucumano Juntos Podemos solicitó a la Justicia que dicte sentencia en la causa por la fecha de las elecciones provinciales, al no haber pruebas pendientes de producir.
  • La presentación judicial ocurre a dos semanas de interpuesta la demanda. El espacio político actuó como acople del Partido Justicialista durante los comicios de 2023.
  • La resolución de este caso brindará previsibilidad sobre el calendario electoral de Tucumán y definirá las reglas de juego para las próximas elecciones provinciales.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánPoder Judicial de TucumánPartido Justicialista
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
2

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas
3

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi
4

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026
5

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
2

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
3

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia
4

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Acevedo alertó por el ajuste en la Dirección Nacional de Vialidad

Acevedo alertó por el ajuste en la Dirección Nacional de Vialidad

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Comentarios