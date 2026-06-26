A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

Resumen para apurados
- El partido tucumano Juntos Podemos solicitó a la Justicia que dicte sentencia en la causa por la fecha de las elecciones provinciales, al no haber pruebas pendientes de producir.
- La presentación judicial ocurre a dos semanas de interpuesta la demanda. El espacio político actuó como acople del Partido Justicialista durante los comicios de 2023.
- La resolución de este caso brindará previsibilidad sobre el calendario electoral de Tucumán y definirá las reglas de juego para las próximas elecciones provinciales.
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