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La tragedia familiar que marcó a Ernestina Pais: su padre desapareció durante la dictadura militar

La desaparición de su padre durante la última dictadura militar fue una de las heridas que marcó la vida de Ernestina Pais.

La conductora Ernestina Pais sufrió desde niña la desaparición de su padre durante la última dictadura militar
La conductora Ernestina Pais sufrió desde niña la desaparición de su padre durante la última dictadura militar La 100
Por Mercedes Mosca Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La conductora Ernestina Pais, de 54 años, falleció este viernes en San Isidro, Argentina, luego de que su auto fuera embestido por el Tren de la Costa en un paso a nivel.
  • Marcada por la desaparición de su padre en la última dictadura militar, Pais atravesó duros desafíos de salud mental y adicciones, teniendo a su hijo Benicio como motor vital.
  • Su trágica muerte causó conmoción en el periodismo argentino, mientras se destaca su reciente búsqueda por reconstruir la historia y militancia de su padre desaparecido.
Resumen generado con IA

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico. La conductora falleció este viernes a los 54 años luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

Gracias vida: el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

Detrás de su reconocida carrera en los medios, la periodista atravesó una vida marcada por el dolor, las pérdidas y diversos desafíos personales. Sin embargo, siempre destacó que encontraba en su hijo Benicio la principal razón para seguir adelante.

Fruto de su relación con el fotógrafo y productor Alejandro Guyot, Benicio ocupó un lugar central en la vida de Ernestina Pais. En distintas entrevistas, la conductora definió la maternidad como un antes y un después en su historia personal y describió a su hijo como su "gran amor".

Durante los períodos más difíciles vinculados con su salud mental y su proceso de recuperación por adicciones, reconoció que él fue el principal motor que la impulsó a salir adelante y reconstruir su vida.

El papá de Ernestina Pais desapareció durante la dictatura militar El papá de Ernestina Pais desapareció durante la dictatura militar Infobae

La desaparición de su padre durante la última dictadura

Uno de los episodios que más marcó la vida de Ernestina Pais fue la desaparición de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar. En una entrevista con Infobae reflexionó sobre la imposibilidad de despedirse de él y el impacto que esa ausencia dejó en toda su familia.

"Somos una sociedad necrológica. La despedida a nuestros muertos es un ritual tan necesario que hasta puede llegar a durar días. Así que imagínate lo que resulta no poder decirle adiós a tu papá", expresó.

También recordó que durante muchos años el tema permaneció silenciado dentro de su entorno familiar. "El 'no decir' se había naturalizado. No teníamos permitido hablar de lo sucedido en nuestros sitios habituales. Por miedo. Por 'nuestra propia seguridad'. Por 'el qué dirán'", afirmó.

La periodista tenía apenas cuatro años cuando un operativo militar irrumpió en la vida de su familia. "Una noche, mientras uno se llevaba a mi viejo de Juan B. Justo y Santa Fe, otro entraba en casa para robarse todo lo que podía. ¡Si hasta muebles nos quitaron! Como lo que además fueron: ladrones de poca monta", recordó.

La búsqueda por reconstruir la historia de su padre

En los últimos años, la periodista había comenzado un proceso de investigación para reconstruir quién había sido realmente su padre, tanto en su vida familiar como en su militancia política. 

Contó que esa búsqueda surgió a partir de una entrevista concedida por el escritor y militante Raúl Argemí, compañero de militancia de José. "¿Verdaderamente yo conozco a mi padre? ¿Fue el mismo idealista que describió mamá en su versión tan romantizada?", se preguntó durante ese proceso.

A medida que reunió testimonios de personas que lo conocieron, descubrió nuevas facetas de su historia. "José Miguel fue un estudioso, el arquitecto estrella de Chacabuco", relató sobre uno de los aspectos que más se repetían entre quienes compartieron su vida.

Al mismo tiempo, reconoció la complejidad de comprender a un hombre que llevaba una vida familiar y otra vinculada con la militancia. "Pero si de algo estoy segura es de que papá no fue ese mismo que yo he tenido en mi cabeza", concluyó.

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