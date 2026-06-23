Pluriempleo: Tucumán, el segundo lugar con más trabajadores que buscan otro ingreso para llegar a fin de mes

Hay un problema que arrastran más las grandes zonas urbanas de la Argentina que las menos pobladas: el costo de vida. Mientras en las urbes, las familias requieren más de $ 1,5 millones para no ser consideradas pobres, en el interior profundo esa cifra –con una administración ajustada- puede servir para subsistir todo un mes. La ecuación es clara: a mayores servicios, mayores gastos y más requerimientos de fondos. El Gran Tucumán-Tafí Viejo, un aglomerado urbano que concentra 933.000 habitantes, de los cuales 410.000 tienen una ocupación, se ubicó en el segundo lugar entre 31 distritos del país con mayor tasa de ocupados demandantes de empleo. Esa necesidad de apelar a otro ingreso para llegar a fines de mes, golpea al 27,7% de los asalariados, lo que implica que 122.000 personas están en esas condiciones. En la Argentina, sólo el Gran La Plata lo supera, con un índice del 30,2%.
El pluriempleo que castiga a los tucumanos
En recientes informes, LA GACETA ha dado cuenta de que el pluriempleo es una tendencia que llegó para quedarse en la provincia. Un salario no alcanza para sustentar los gastos hogareños. La estructura económica tucumana, a su vez, no permite una diversificación inmediata de sectores que generen más y mejores puestos laborales, con una remuneración que superen la medida de los $ 800.000 mensuales.
El diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revela, además, que en los 31 aglomerados urbanos del país el índice de ocupados demandantes de empleo fue del 15,8% (poco más de 2,3 millones de trabajadores) al cierre del primer trimestre del año, casi la mitad que Tucumán o La Plata. Una aclaración: el período enero a marzo de cada año suele ser de muy baja actividad laboral en la provincia, por efecto de las vacaciones. A partir del cuarto mes del año y hasta octubre, las dos principales industrias (citrícola y azucarera) trabajan en su totalidad. Independientemente de eso, hay otro fenómeno que conspira contra los ingresos de los tucumanos: la elevada tasa de informalidad. En efecto, de acuerdo con el último reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia, el trabajo en negro se ubicó en el 49,4% al cierre de 2025. En otras palabras, uno de cada dos asalariados no fue registrado por su empleador, por lo que la remuneración suele ser más baja que la de un trabajador formalizado.
El desempleo no cede en Tucumán
Otra característica del mercado laboral es la persistencia del desempleo. Tucumán, en este aspecto, registró el peor indicador en el primer trimestre, tomando en cuenta los datos del resto de las jurisdicciones del NOA. Según el Indec, en el Gran San Miguel, la desocupación afecta al 7,1% de la población ecónomicamente activa, lo que representa unos 31.000 casos. Ese valor suele permanecer casi en el mismo nivel a lo largo del año, con algunas bajas estaciones, por efecto de las contrataciones de temporada. En la comparación interanual, ha descendido poco más de medio punto porcentual. La tasa de desempleo regional es del 4,9%, con el pico en Tucumán y el resto en indicadores que van del 6,1% para el caso de La Rioja y que descienden hasta menos de un dígito (0,7%) tomando como referencia al aglomerado urbano de Santiago del Estero-La Banda. Tomando la cifra absoluta, de los 65.000 desocupados que se registraron en la región, casi la mitad residen en Tucumán.