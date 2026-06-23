Pluriempleo: Tucumán, el segundo lugar con más trabajadores que buscan otro ingreso para llegar a fin de mes

El diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revela, además, que en los 31 aglomerados urbanos del país el índice de ocupados demandantes de empleo fue del 15,8% (poco más de 2,3 millones de trabajadores) al cierre del primer trimestre del año, casi la mitad que Tucumán o La Plata. Una aclaración: el período enero a marzo de cada año suele ser de muy baja actividad laboral en la provincia, por efecto de las vacaciones. A partir del cuarto mes del año y hasta octubre, las dos principales industrias (citrícola y azucarera) trabajan en su totalidad. Independientemente de eso, hay otro fenómeno que conspira contra los ingresos de los tucumanos: la elevada tasa de informalidad. En efecto, de acuerdo con el último reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia, el trabajo en negro se ubicó en el 49,4% al cierre de 2025. En otras palabras, uno de cada dos asalariados no fue registrado por su empleador, por lo que la remuneración suele ser más baja que la de un trabajador formalizado.