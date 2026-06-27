EconomíaRural

Azúcar: la exportación superó las 605.000 toneladas

La cifra implica un aumento de casi un 0,7 %, respecto de la campaña anterior

DIVISAS. La venta de azúcar a mercados foráneos significó poco más de U$S 306 millones en valor FOB, según el Ipaat.
DIVISAS. La venta de azúcar a mercados foráneos significó poco más de U$S 306 millones en valor FOB, según el Ipaat.
Hace 7 Hs

La Argentina cerró la campaña de exportación de azúcar 2025, que se extendió de mayo de 2025 a abril de 2026. Las provincias productoras de Tucumán, Salta y Jujuy exportaron un total de 605.509 toneladas de azúcar, por U$S 306.276.129 valor FOB (Free On Board -en inglés, “Libre abordo”-; cláusula de comercio internacional para operaciones en las que la mercancía se transporta por barco). Así lo precisaron las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).

En comparación con el mismo período de la campaña 2024 -que se desarrolló entre mayo 2024 y abril 2025-, las exportaciones registraron un incremento de 4.109 toneladas, lo que representa un crecimiento aproximado de un 0,68 %.

Respecto del total, los porcentajes de tipos de azúcares exportados fueron: blanco y refinado, el 50,8%; orgánico, un 20,7%, y crudo, un 28,4%.

La industria sucroalcoholera argentina mantuvo en esta campaña una presencia destacada en el mercado mundial. Este récord de actividad refleja el esfuerzo conjunto de los complejos exportadores ingenios, las comercializadoras privadas y los productores cañeros.

La producción de azúcar en el país está orientada a satisfacer el consumo del mercado interno, con saldos exportables que varían cada año según diversos factores -condiciones climáticas y precios internacionales, principalmente-.

Por otra parte, el desempeño productivo no se limitó al mercado interno, sino que también amplió su alcance en el mercado externo. Este avance no solo evidencia la competitividad internacional; además incide en la formación de precios y en el equilibrio del mercado interno.

Cabe destacar en esta campaña la participación de los productores cañeros locales en la exportación de azúcar en el mercado internacional, que fortalece su posición y diversifica las oportunidades comerciales.

Los principales destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Chile, Uruguay, Canadá, Arabia Saudita, Reino Unido, Georgia Europa y Paraguay, reflejo de la creciente diversificación de compradores y de la competitividad del azúcar argentino en distintos mercados internacionales.

Durante la campaña 2025: Chile y EEUU son los principales receptores de las exportaciones argentinas, adquiriendo del total exportado un 39,1% y un 35,7%, respectivamente. Todos estos valores figuran en los gráficos 2 y 3.

Azúcar: la exportación superó las 605.000 toneladas
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Temas Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
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