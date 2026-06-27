Azúcar: la exportación superó las 605.000 toneladas

La Argentina cerró la campaña de exportación de azúcar 2025, que se extendió de mayo de 2025 a abril de 2026. Las provincias productoras de Tucumán, Salta y Jujuy exportaron un total de 605.509 toneladas de azúcar, por U$S 306.276.129 valor FOB (Free On Board -en inglés, “Libre abordo”-; cláusula de comercio internacional para operaciones en las que la mercancía se transporta por barco). Así lo precisaron las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).