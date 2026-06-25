El fiscal Pollicita avanza con medidas clave en la investigación patrimonial sobre Adorni y su esposa

En paralelo, Pollicita ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del funcionario y su esposa desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Ese estudio deberá identificar inconsistencias, diferenciar operaciones con respaldo suficiente de aquellas que no puedan ser justificadas y analizar la situación de manera individual y conjunta del grupo familiar.