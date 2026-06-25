Sin informe de Adorni en el Senado, el oficialismo resiste nuevos embates

El Frente de Izquierda (FIT) insistió con una moción de censura para desplazar al jefe de Gabinete y la Coalición Cívica (CC) buscó fijar un plazo para que la Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine sobre su situación. Ninguna de las dos iniciativas prosperó. Por su parte, el PRO defendió el acuerdo alcanzado con Martín Menem para trasladar la discusión a comisión y rechazó las acusaciones de haber blindado al funcionario. En este escenario, la diputada Myriam Bregman volvió a reclamar la remoción de Adorni y cargó contra el PRO y la UCR por haber frustrado el quórum de la sesión de ayer.