Fracasó la sesión del Senado nacional por la interpelación a Manuel Adorni

Resumen para apurados
- El Senado argentino no logró quórum este jueves para tratar la interpelación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por maniobras tácticas entre el oficialismo y el kirchnerismo.
- Senadores oficialistas esperaron que venza el plazo reglamentario, mientras que el kirchnerismo aguardó fuera del recinto, impidiendo alcanzar el número necesario para sesionar.
- El debate se trasladará la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde buscarán destrabar los proyectos de interpelación a pesar de la fuerte tensión interna.
La sesión del Senado nacional se frustró por falta de quórum este jueves, en un escenario marcado por una llamativa coincidencia entre el oficialismo y el kirchnerismo, que evitaron habilitar el debate sobre una eventual interpelación a Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei.
La caída de la reunión dejó en evidencia una maniobra compartida, aunque por motivos distintos, entre bloques que en la práctica terminaron actuando de manera convergente, consignó el diario "La Nación".
Mientras los senadores de La Libertad Avanza (LLA) permanecieron junto a sus bancas durante la media hora reglamentaria para forzar el vencimiento del plazo sin quórum, los legisladores peronistas optaron por esperar fuera del recinto, en el Salón Eva Perón. Al momento del vencimiento del tiempo previsto, había alrededor de 40 senadores presentes, por encima del número necesario para abrir la sesión, aunque sin la conformación efectiva del quórum.
En ese contexto, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la postura libertaria al sostener que no correspondía habilitar el debate en esas condiciones, mientras que desde el kirchnerismo el jefe del interbloque, José Mayans, cuestionó el accionar del oficialismo y lo acusó de modificar las reglas para dificultar el tratamiento de la interpelación.
Tras la caída de la sesión, el tema volvió a quedar en el centro de la agenda legislativa y se confirmó que tendrá continuidad la próxima semana, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales retome el tratamiento de los proyectos vinculados a la eventual interpelación del jefe de Gabinete, en un intento por encauzar el debate que no logró concretarse en el recinto.