Fracasó la sesión del Senado nacional por la interpelación a Manuel Adorni

Tras la caída de la sesión, el tema volvió a quedar en el centro de la agenda legislativa y se confirmó que tendrá continuidad la próxima semana, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales retome el tratamiento de los proyectos vinculados a la eventual interpelación del jefe de Gabinete, en un intento por encauzar el debate que no logró concretarse en el recinto.