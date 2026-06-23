Adorni contradijo a Bullrich y ratificó que está dispuesto a presentarse en el Senado
La senadora había anunciado que el oficialismo buscaba suspender la exposición prevista para el 2 de julio por considerar que implicaba “un desgaste sin sentido”. Horas después, el jefe de Gabinete aseguró públicamente que está disponible para asistir a la Cámara alta y responder preguntas.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni ratificó que irá al Senado el 2 de julio a dar su informe de gestión por deber constitucional, contradiciendo el intento de suspensión anunciado por Bullrich.
- Bullrich había afirmado que se suspendería la visita para evitar un 'desgaste sin sentido', en medio de previas tensiones internas por cuestionamientos al patrimonio de Adorni.
- Esta contradicción evidencia la fractura interna del oficialismo y anticipa un escenario de tensión legislativa, donde la oposición necesitará dos tercios para interpelarlo.
Una nueva diferencia quedó expuesta en el oficialismo luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contradijera públicamente a Patricia Bullrich sobre su presentación ante el Senado para brindar el informe de gestión previsto para el próximo 2 de julio.
La senadora y titular del bloque oficialista había afirmado que el Gobierno pretendía suspender la visita del funcionario a la Cámara alta para evitar lo que definió como “un desgaste sin sentido”. Sin embargo, horas después, Adorni utilizó sus redes sociales para ratificar que mantiene su disposición de concurrir al Congreso.
“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió el jefe de Gabinete.
La aclaración llegó poco después de las declaraciones de Bullrich, quien había adelantado que se había tomado la decisión de evitar la exposición del funcionario ante los senadores. “Es un desgaste sin sentido”, había señalado en una entrevista con TN.
Estoy a disposiciÃ³n para presentarme el dÃa 2 de Julio prÃ³ximo al Honorable Senado de la NaciÃ³n para brindar el informe de gestiÃ³n como marca la ConstituciÃ³n Nacional.— Manuel Adorni (@madorni) June 23, 2026
Fin.
Más tarde, tras retirarse de la reunión de labor parlamentaria en el Congreso, la legisladora ratificó esa postura y aseguró que la decisión había sido consensuada con distintos sectores del Gobierno.
“En principio hemos decidido que no venga, porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio. No ha habido preguntas prácticamente, así que esa es la idea. Yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de Jefatura de Gabinete”, expresó ante la prensa.
Sin embargo, una vez que la noticia de la eventual suspensión comenzó a circular en medios y redes sociales, Adorni salió a desmentir esa versión y reiteró que está dispuesto a concurrir al Senado para responder las consultas de los legisladores.
La contradicción pública volvió a poner de manifiesto la tensión que atraviesa la relación entre ambos dirigentes. En las últimas semanas, Bullrich ya había cuestionado las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete respecto de sus omisiones patrimoniales.
“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, había afirmado la titular de la bancada oficialista luego de que Adorni justificara gastos superiores a U$S 500.000 que no habían sido declarados y que, según explicó, provenían de inversiones en criptomonedas.
Las diferencias también quedaron reflejadas este martes en la actividad política del oficialismo. Bullrich no participó de los encuentros convocados por el ex vocero presidencial en la Casa Rosada con el conjunto de la bancada de La Libertad Avanza para coordinar la estrategia parlamentaria.
Consultada sobre su ausencia, la senadora explicó que se encontraba enfocada en la organización de la sesión prevista para este miércoles. “Tenía que trabajar para que mañana todo salga bien”, argumentó luego de la reunión de labor parlamentaria.
En ese encuentro se resolvió además que la oposición necesitará reunir una mayoría de dos tercios para avanzar con una eventual interpelación a Adorni en el Senado.