Política

"Quiebre ético": Esteban Bullrich renunció al PRO tras el blindaje del partido a Adorni en Diputados

En una dura carta dirigida a Mauricio Macri, el exsenador afirmó que el partido priorizó la "conveniencia política" sobre la responsabilidad.

EL CASO ADORNI. Esteban Bullrich tomó una decisión política.
EL CASO ADORNI. Esteban Bullrich tomó una decisión política.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Esteban Bullrich renunció de forma irrevocable al PRO en Argentina, tras el rechazo del bloque de diputados a interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este martes.
  • El exsenador envió una carta a Mauricio Macri denunciando un quiebre ético. Previamente, Bullrich había calificado de corrupto a Adorni, marcando su distancia con la cúpula.
  • La salida de un referente moral y fundador del PRO expone fuertes internas y tensiones éticas frente a la alianza legislativa con el oficialismo de Javier Milei.
Resumen generado con IA

Esteban Bullrich, una de las figuras más respetadas y fundacionales del Pro, presentó su renuncia irrevocable al partido. El portazo del exministro de Educación se produce como reacción directa al respaldo que el bloque parlamentario del Pro brindó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para desactivar un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados el pasado martes.

El detonante de la decisión

A través de una misiva publicada en la red social X, Bullrich explicó que el auxilio a Adorni fue el detonante de una distancia que se venía gestando. 

“La protección brindada a Adorni fue el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”, escribió el exsenador, quien advirtió que “cuando la conveniencia política pesa más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”.

Una referencia moral

A pesar de la dureza de sus argumentos, Bullrich aclaró que su salida no está motivada por el resentimiento. "Conservo intacto el afecto por quienes siguen creyendo de buena fe en el Pro", puntualizó el dirigente, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se ha convertido en una referencia moral dentro del arco político.

Cabe recordar que la tensión entre Bullrich y el funcionario libertario no es nueva. Días atrás, el exsenador había calificado a Adorni de "corrupto" en sus redes sociales, al marcar una postura que hoy se cristaliza con su alejamiento definitivo de la estructura liderada por Mauricio Macri.

Frases de la carta de Esteban Bullrich

- “No escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento. Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido, por las oportunidades que recibí y por tantas personas valiosas con las que compartí este proyecto. Conservo intacto el afecto por quienes, desde distintos lugares, siguen creyendo de buena fe en el Pro”, puntualizó.

- “Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Adorni no puede seguir en el cargo”.

- "Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia. También me confirmó una convicción que atraviesa Liderazgo espiritual: el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral; nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba".

- "La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo".

Temas Buenos AiresEsteban BullrichJavier MileiManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sin informe de Adorni en el Senado, el oficialismo resiste nuevos embates

Sin informe de Adorni en el Senado, el oficialismo resiste nuevos embates

La Casa Rosada busca desactivar la polémica entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar interno

La Casa Rosada busca desactivar la polémica entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar interno

El PRO endureció su postura contra Manuel Adorni: No puede seguir en el cargo

El PRO endureció su postura contra Manuel Adorni: "No puede seguir en el cargo"

Lo más popular
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
1

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína
2

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler
3

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?
4

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
5

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio
2

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
3

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
4

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

El renglón 27 y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado
5

El "renglón 27" y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado

Más Noticias
En qué consiste el Súper RIGI: las industrias que abarca y los beneficios que ofrece para la inversión

En qué consiste el Súper RIGI: las industrias que abarca y los beneficios que ofrece para la inversión

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Sin informe de Adorni en el Senado, el oficialismo resiste nuevos embates

Sin informe de Adorni en el Senado, el oficialismo resiste nuevos embates

Relevamiento de opinión pública en Tucumán: según Haime la economía marca al electorado

Relevamiento de opinión pública en Tucumán: según Haime la economía marca al electorado

Comentarios