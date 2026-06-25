"Quiebre ético": Esteban Bullrich renunció al PRO tras el blindaje del partido a Adorni en Diputados

Resumen para apurados
- Esteban Bullrich renunció de forma irrevocable al PRO en Argentina, tras el rechazo del bloque de diputados a interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este martes.
- El exsenador envió una carta a Mauricio Macri denunciando un quiebre ético. Previamente, Bullrich había calificado de corrupto a Adorni, marcando su distancia con la cúpula.
- La salida de un referente moral y fundador del PRO expone fuertes internas y tensiones éticas frente a la alianza legislativa con el oficialismo de Javier Milei.
Esteban Bullrich, una de las figuras más respetadas y fundacionales del Pro, presentó su renuncia irrevocable al partido. El portazo del exministro de Educación se produce como reacción directa al respaldo que el bloque parlamentario del Pro brindó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para desactivar un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados el pasado martes.
El detonante de la decisión
A través de una misiva publicada en la red social X, Bullrich explicó que el auxilio a Adorni fue el detonante de una distancia que se venía gestando.
“La protección brindada a Adorni fue el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”, escribió el exsenador, quien advirtió que “cuando la conveniencia política pesa más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”.
Una referencia moral
A pesar de la dureza de sus argumentos, Bullrich aclaró que su salida no está motivada por el resentimiento. "Conservo intacto el afecto por quienes siguen creyendo de buena fe en el Pro", puntualizó el dirigente, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se ha convertido en una referencia moral dentro del arco político.
Cabe recordar que la tensión entre Bullrich y el funcionario libertario no es nueva. Días atrás, el exsenador había calificado a Adorni de "corrupto" en sus redes sociales, al marcar una postura que hoy se cristaliza con su alejamiento definitivo de la estructura liderada por Mauricio Macri.
Frases de la carta de Esteban Bullrich
- “No escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento. Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido, por las oportunidades que recibí y por tantas personas valiosas con las que compartí este proyecto. Conservo intacto el afecto por quienes, desde distintos lugares, siguen creyendo de buena fe en el Pro”, puntualizó.
- “Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Adorni no puede seguir en el cargo”.
- "Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia. También me confirmó una convicción que atraviesa Liderazgo espiritual: el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral; nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba".
- "La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo".