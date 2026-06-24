La Casa Rosada busca desactivar la polémica entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar interno
En el Gobierno niegan una descoordinación por la postergación del informe de gestión del jefe de Gabinete. Sin embargo, la desmentida pública de Manuel Adorni a Patricia Bullrich reavivó las tensiones.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional busca calmar en Buenos Aires la tensión interna tras los cruces públicos entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich por la fecha del informe de gestión al Senado.
- La disputa surgió cuando Bullrich anunció postergar la presentación de Adorni, y el funcionario la desmintió en redes sociales para aclarar que estaba a disposición del Senado.
- La persistente interna expone la falta de coordinación oficialista y complica su estrategia en el Senado, donde la oposición ya impulsa proyectos para interpelar al funcionario.
El Gobierno nacional intenta bajarle el tono a la controversia que se generó tras los mensajes contradictorios sobre la postergación del informe de gestión que debía presentar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Senado. Aunque en la Casa Rosada descartan un conflicto de fondo, reconocen que la situación volvió a exponer diferencias dentro del oficialismo.
La polémica se desató luego de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunciara el aplazamiento de la presentación prevista en la Cámara Alta. Minutos después, Adorni la desmintió a través de un mensaje publicado en la red social X.
"No fue descoordinación", aseguró a Infobae un integrante de la mesa política del Gobierno al referirse a lo ocurrido.
Desde Balcarce 50 sostienen que la publicación de Adorni tuvo como único objetivo aclarar que la decisión no había sido adoptada por la Jefatura de Gabinete y remarcan que nunca existió intención de confrontar con Bullrich.
Al mismo tiempo, fuentes oficiales aseguran que no hubo ningún acuerdo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora para avanzar con la postergación. En el entorno de Bullrich, sin embargo, insisten en que ambas dirigentes sí mantuvieron conversaciones sobre el tema.
Intentos de acercamiento
Hasta esta noche, Bullrich y Adorni no habían vuelto a dialogar directamente. No obstante, distintos interlocutores del Gobierno sí mantuvieron contactos con la legisladora. "Hoy hablamos con Pato. Todo aclarado. El tuit de Manuel fue para dejar claro que él está a disposición del Senado, no es que se bajó", afirmó una fuente al tanto de las conversaciones.
Otra voz cercana al oficialismo reforzó la misma idea: "Manuel está a disposición. El mensaje no fue contra Patricia ni contra nadie, solo salió a aclarar en medio de operaciones".
Pese a esos esfuerzos, el malestar persiste en el entorno de la exministra de Seguridad. Allí cuestionan con dureza la forma en que el funcionario decidió responder públicamente. "La idea era sacar el tema de agenda para que se olviden de su existencia y que el nuevo equipo pueda trabajar, pero realmente no se puede tener a alguien así", señalaron desde el círculo más cercano a la legisladora.
La discusión por el informe de gestión
Mientras continúa la controversia, en la Casa Rosada aseguran que Adorni mantiene su disposición a presentarse el jueves 2 de julio, tal como estaba previsto originalmente, al menos hasta recibir una notificación formal en sentido contrario.
"Lo operaron fuerte. No tenían los votos y nadie quería escucharlo en el Senado. No iba a quedar como un cagón y como el autor de la movida", sostuvieron desde su entorno.
En ese marco, ratificaron que el funcionario brindará el informe de gestión cuando la Cámara Alta así lo disponga. "Ellos, que no llegaron a los dos tercios, y no quieren escuchar al Jefe de Gabinete. La idea es esperar a que termine la fecha límite de presentación de preguntas por parte de los senadores", explicaron a Infobae desde la administración libertaria.
Ese plazo vence esta tarde, por lo que el oficialismo aguardará algunas horas antes de tomar una definición.
El rol de Karina Milei y la actividad en el Senado
En paralelo a la discusión, Karina Milei reforzó su participación en la estrategia legislativa. El pasado martes recibió a senadores de La Libertad Avanza en tres reuniones distintas.
La jefa de bloque se ausentó de esa jornada de encuentros, en la que también participó Adorni, funcionario que enfrenta críticas de la oposición y cuestionamientos de algunos sectores aliados.
En un nuevo gesto de respaldo político, la secretaria general de la Presidencia volvió a mostrarse junto al jefe de Gabinete y cerró la jornada con una fotografía compartida durante el discurso del presidente Javier Milei en la Fundación Faro.
Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes presentes en esos encuentros, Karina Milei buscó reordenar la bancada oficialista que conduce formalmente Bullrich. Durante las reuniones, acompañadas por chipás, tortas y café, les recordó a los senadores que su referencia política es La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei.
La estrategia del oficialismo
En el Gobierno aseguran que los senadores libertarios respaldaron a Adorni, quien ganó margen político gracias a la estrategia impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Según la versión oficial, Menem logró, junto con sectores aliados, postergar el intento de la oposición de interpelar al jefe de Gabinete. A ello se sumó posteriormente la decisión de Bullrich de aplazar el informe de gestión.
Con una nueva sesión prevista para mañana en el Senado, la tensión política continúa. El PRO presentó además una iniciativa impulsada por el jefe de bloque Martín Goerling para interpelar a Adorni e incluso avanzar con una posible moción de censura.
Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que la oposición no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas y abrir el debate en el recinto.