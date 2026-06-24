La Casa Rosada busca desactivar la polémica entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar interno

Pese a esos esfuerzos, el malestar persiste en el entorno de la exministra de Seguridad. Allí cuestionan con dureza la forma en que el funcionario decidió responder públicamente. "La idea era sacar el tema de agenda para que se olviden de su existencia y que el nuevo equipo pueda trabajar, pero realmente no se puede tener a alguien así", señalaron desde el círculo más cercano a la legisladora.