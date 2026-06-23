El PRO endureció su postura contra Manuel Adorni: "No puede seguir en el cargo"

"Estamos comprometidos con el cambio y con una forma de hacer política basada en la responsabilidad y la coherencia. Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente. Nuestro compromiso es con las instituciones y con defender el cambio con seriedad", concluyó el comunicado.