Política

El PRO endureció su postura contra Manuel Adorni: "No puede seguir en el cargo"

El partido explicó por qué no dio quórum para la sesión impulsada por la oposición y sostuvo que la interpelación al jefe de Gabinete seguirá su curso institucional. Además, cuestionó la actitud del kirchnerismo frente a los casos de corrupción.

Mauricio Macri, presidente del PRO.
Mauricio Macri, presidente del PRO.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El PRO endureció este martes su postura en el Congreso argentino al exigir la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras analizar sus explicaciones oficiales.
  • El partido no dio quorum en Diputados porque ya había logrado tratar los proyectos en comisión. Además, rechazaron alinearse con el kirchnerismo en la sesión fallida.
  • El PRO buscará interpelar a Adorni desde el Senado. Esta estrategia profundiza la tensión interna con el oficialismo sin quedar alineado a los bloques opositores tradicionales.
Resumen generado con IA

El PRO justificó este martes su decisión de no haber contribuido al quórum para habilitar la sesión fallida con la que la oposición pretendía avanzar con proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni contradijo a Bullrich y ratificó que está dispuesto a presentarse en el Senado

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A través de un comunicado, el espacio sostuvo que su postura se mantuvo sin cambios durante todo el proceso y remarcó que el objetivo de impulsar el tratamiento de las iniciativas parlamentarias ya había sido alcanzado antes de la convocatoria al recinto. "Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo", expresó.

Según indicó el partido, desde el Congreso promovió la apertura de la comisión correspondiente para que se emitiera dictamen y se avanzara con el tratamiento de los proyectos presentados.

"En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional", señaló la fuerza.

El espacio también ratificó su decisión de avanzar con un pedido de interpelación desde el Senado, aunque marcó diferencias con la estrategia impulsada por sectores de la oposición.

Libertarios y aliados anularon la interpelación a Adorni en Diputados

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"Estamos comprometidos con el cambio y con una forma de hacer política basada en la responsabilidad y la coherencia. Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente. Nuestro compromiso es con las instituciones y con defender el cambio con seriedad", concluyó el comunicado.

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