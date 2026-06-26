La sesión en el Senado se cayó y Adorni mantuvo su blindaje

Esteban Bullrich renunció al PRO por la protección a Adorni

El ex ministro de Educación y ex senador Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta pública dirigida a Mauricio Macri, en la que cuestionó con dureza la conducción del partido. Explicó que su decisión responde a la protección que, según afirmó, el espacio brindó a Manuel Adorni, pese a las denuncias por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial y el manejo de fondos públicos. Sostuvo que permanecer en el PRO implicaba aceptar decisiones y silencios con los que ya no se sentía representado. Advirtió que el partido dejó de priorizar la responsabilidad ética para privilegiar la conveniencia política y aseguró que actuó por coherencia con los valores fundacionales del PRO. También sostuvo que las organizaciones revelan su verdadera identidad por aquello que deciden justificar o defender en los momentos de mayor tensión política.



