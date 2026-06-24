Uno de cada tres argentinos planea cambiar de empleo

Resumen para apurados
- Según un estudio de Randstad en Argentina, el 33% de los trabajadores planea cambiar de empleo este año debido principalmente a bajos salarios y falta de crecimiento profesional.
- Aunque solo el 10% concretó un cambio por la incertidumbre económica, las generaciones más jóvenes (Gen Z y Millennials) lideran la predisposición a buscar nuevos rumbos.
- El estudio expone la brecha entre expectativas y realidad laboral, obligando a las empresas a mejorar sus propuestas de valor para poder atraer y fidelizar al talento futuro.
Randstad presentó resultados de su último estudio, del que surge que el 33% de los trabajadores argentinos tiene intención de cambiar de empleo, y el 10% ha cambiado de trabajo efectivamente en el último semestre.
El estudio de Randstad analiza anualmente el comportamiento ante el cambio de los trabajadores en todo el mundo, y los resultados muestran que este comportamiento se ha mantenido bastante estable durante los últimos años en Argentina. En este sentido, al comparar estos resultados con los del año anterior, el porcentaje de trabajadores argentinos que manifiestan la intención de un cambio laboral ha descendido apenas 1 punto porcentual respecto a 2025 (33% vs. 34%), y el de quienes han concretado un cambio laboral ha descendido 2 puntos porcentuales respecto de la medición del año pasado (10% vs. 12%), mostrando una relativa estabilidad en los niveles de movilidad laboral.
Probablemente, el contexto de incertidumbre, la inflación y otros componentes de la macroeconomía local de los últimos años explican en parte una actitud más conservadora de los trabajadores, con menor intención de cambio y toma de riesgos en momentos en que la actividad económica y la demanda laboral no muestran señales de crecimiento sostenido.
Al analizar la intención de cambio por generaciones, el estudio muestra que los trabajadores más jóvenes son quienes muestran una mayor predisposición a buscar nuevas oportunidades laborales. Así, el 39% de los integrantes de la generación Z tiene planificado cambiar de empleo en los próximos meses, seguido por el 35% de los millennials. Entre los trabajadores de mayor edad, la intención de cambio desciende al 23% entre los integrantes de la generación X y al 19% entre los baby boomers.
Sobre estos resultados, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: “Aunque los niveles de movilidad laboral muestran estabilidad, una parte considerable de los trabajadores continúa evaluando nuevas alternativas de desarrollo profesional. Esto representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su propuesta de valor, atendiendo las expectativas y necesidades del talento para generar mayores niveles de compromiso y fidelización”.
Razones para el cambio
El Randstad Employer Brand Research 2026 también profundiza sobre los factores que impulsan las decisiones de cambio laboral del talento. Así, la baja remuneración se consolida como la razón principal para renunciar a un trabajo para los trabajadores argentinos (50%), un factor que toma mayor preponderancia en un contexto de aumento de los costos de vida.
Completan el listado de las principales razones que llevan a los trabajadores a dejar un trabajo: la falta de oportunidades de desarrollo profesional (36%), un balance insuficiente entre el trabajo-vida personal (27%) y un ambiente de trabajo negativo (26%), entre otras.
Al analizar los motivos que llevan a los trabajadores argentinos a dejar un trabajo por grupos etarios, las generaciones más jóvenes consideran más importante mejorar el balance trabajo vida personal (29% vs. 24% de los grupos de mayor edad) mientras que las generaciones mayores son más propensas a renunciar cuando se sienten insuficientemente remuneradas y perciben falta de equidad en los salarios e incentivos laborales (22% vs. la media de 18%).
Al analizar los motivos de renuncia por géneros, las mujeres indican el salario como motivo de renuncia con mayor frecuencia que los hombres (52% vs. 48%), mientras que los hombres son más propensos a renunciar por falta de interés en el trabajo o por un liderazgo deficiente.
Brecha entre expectativas y realidad
Más allá de las particularidades observadas según edad o género de los participantes, los resultados del estudio muestran una estrecha relación entre los factores que impulsan la intención de cambio laboral y los atributos que los trabajadores consideran más importantes al momento de definir a un empleador ideal.
En este sentido, los argentinos señalan mayoritariamente al salario y beneficios atractivos como el principal atributo del empleador ideal (70%), seguido por un ambiente laboral agradable (67%) y oportunidades de desarrollo profesional (63%).
Sin embargo, el estudio evidencia una brecha entre las expectativas de los trabajadores y la percepción sobre sus empleadores actuales. Mientras que el factor salario y beneficios se posiciona como el atributo más valorado a la hora de definir al empleador ideal, su peso relativo desciende significativamente cuando los trabajadores evalúan a sus empleadores actuales. Del mismo modo, el factor oportunidades de desarrollo profesional, que se ubica entre los atributos más valorados por el talento, no logra igual performance cuando los encuestados analizan la propuesta de valor de su empleador actual.
“Es importante ver a estos factores como un todo, como un mix donde cada empresa, en base a sus valores, su cultura, su estructura organizacional y los estilos de liderazgo que promueve, arma la combinación que mejor la representa. Y estos factores son apenas el principio, ya que el talento tiene hoy expectativas multifacéticas y mucho más amplias y personales, por eso, cuando hablamos del trabajo, en las organizaciones empezamos a hablar de realización personal, de bienestar e incluso de felicidad”, puntualizó Andrea Avila.
Los resultados del Randstad Employer Brand Research 2026 muestran que, más allá de la estabilidad observada en los indicadores de movilidad laboral, las organizaciones enfrentan el desafío de seguir fortaleciendo aquellos atributos que los trabajadores consideran más relevantes para su desarrollo profesional y bienestar, con el objetivo de atraer, comprometer y fidelizar al talento.
Sobre el Randstad Employer Brand Research
En la actualidad, el estudio del Randstad Employer Brand Research analiza el atractivo de las marcas de los mayores empleadores en 34 países. Es el estudio independiente sobre employer branding más completo e inclusivo a nivel global al evaluar el atractivo empleador de más de 6.400 compañías en todo el mundo.
Más de 171.000 encuestados de entre 18 y 65 años, con mayor representación del segmento de entre 25 y 44 años, responden sobre los factores que consideran más importantes a la hora de elegir una empresa para trabajar. Además, el Randstad Employer Brand Research distingue a las empresas más atractivas para trabajar en cada país.
El Randstad Employer Brand Research se realiza en Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Hong Kong, Reino Unido, República Checa, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza y Uruguay.
En Argentina, las empresas ganadoras de la edición 2026 fueron elegidas por 4.071 encuestados. A diferencia de otros estudios, no participan expertos en recursos humanos, lo que garantiza la máxima objetividad. A los encuestados se les pregunta si reconocen a las empresas listadas, y si les gustaría trabajar para ellas. Luego se evalúa el atractivo relativo de cada una de las empresas en base a diversos factores.
Acerca de Randstad
Randstad es la compañía de talento líder a nivel global, impulsada por la visión de convertirse en la empresa de talento más equitativa y especializada del mundo.
Como socio para el talento y a través de nuestras cuatro soluciones de especialización (Operational, Professional, Digital y Enterprise), brindamos la fuerza laboral ágil, diversa y de alta productividad que nuestros clientes necesitan para tener éxito en un mundo con creciente escasez de talento.
En Randstad ayudamos a las personas a avanzar en su carrera profesional, desarrollar habilidades relevantes y encontrar propósito y pertenencia en su lugar de trabajo.
Con sede en los Países Bajos, Randstad opera en 39 mercados a nivel global, cuenta con más de 38.000 empleados y cotiza en Euronext Amsterdam. En 2025, la compañía apoyó a 1,7 millones de talentos para encontrar un trabajo y generó ingresos por 23.077 millones de euros.
En Argentina, Randstad tiene una red de 25 sucursales, donde cerca de 550 empleados gestionan una nómina diaria de cerca de 15.000 trabajadores que generan valor en las empresas más grandes del país.