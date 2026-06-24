Uno de cada tres argentinos planea cambiar de empleo

El estudio de Randstad analiza anualmente el comportamiento ante el cambio de los trabajadores en todo el mundo, y los resultados muestran que este comportamiento se ha mantenido bastante estable durante los últimos años en Argentina. En este sentido, al comparar estos resultados con los del año anterior, el porcentaje de trabajadores argentinos que manifiestan la intención de un cambio laboral ha descendido apenas 1 punto porcentual respecto a 2025 (33% vs. 34%), y el de quienes han concretado un cambio laboral ha descendido 2 puntos porcentuales respecto de la medición del año pasado (10% vs. 12%), mostrando una relativa estabilidad en los niveles de movilidad laboral.