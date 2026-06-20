Un intendente pidió que no lleguen más inmigrantes a su ciudad: cuál fue el motivo

El colapso en los servicios en Añelo

Las estadísticas no contemplan el “casi 20% más de la gente que no hizo su cambio de domicilio en el registro civil”, afirmó el jefe comunal. A la vez se espera que la provincia alcance un millón y medio de habitantes en los próximos 30 años debido al crecimiento de los sectores energético y minero, para lo que las autoridades estimaron que habrá que crear 40.000 puestos de trabajo netos hacia 2030 para sostener el ritmo de producción, según reportó el medio La Voz.