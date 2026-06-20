Un intendente pidió que no lleguen más inmigrantes a su ciudad: cuál fue el motivo

Resumen para apurados
- El intendente de Añelo, Fernando Banderet, pidió este jueves no migrar a la localidad de Neuquén con familias sin trabajo asegurado debido al colapso de la infraestructura local.
- La masiva migración interna, principalmente del norte del país hacia el polo de Vaca Muerta, saturó escuelas y hospitales, dejando a familias vulnerables sin empleo estable.
- Ante la proyección de sumar 40.000 empleos para 2030, el municipio busca ordenar el flujo migratorio para evitar la indigencia y coordinar obras de infraestructura urgentes.
Añelo fue en algún tiempo un pueblo rural. Sin embargo, el “Corazón de Vaca Muerta” es hoy el centro logístico y urbano del motor económico y energético más importante de Argentina. Pese a esto, las autoridades informaron que la infraestructura del municipio entró en crisis y una saturación crítica obligó a un pedido infrecuente por parte de su intendente para frenar la masiva inmigración.
“No se vengan con la familia”, fue el aviso de Fernando Banderet en declaraciones radiales este jueves a las personas que migran a la ciudad neuquina en busca de trabajo. El jefe comunal pidió a aquellos que se trasladen por cuestiones laborales que eviten hacerlo acompañados, advirtiendo que, aunque Añelo mantiene sus puertas abiertas para quienes buscan oportunidades, se recomienda llegar solo con una oferta laboral asegurada para evitar el desamparo.
El impacto de la migración interna
“Recibimos trabajadores que vienen a buscar una nueva oportunidad. Al arribar, se ve reflejado que es casi imposible acceder a la actividad petrolera; dependen de las obras públicas y privadas, por lo que muchas veces tienen que regresar a sus lugares de origen”, señaló en el programa Buenas Tardes China. Banderet señaló que las principales corrientes migratorias se producen desde el norte argentino, según las estadísticas municipales de migración interna.
El mandatario municipal detalló que en 2024 y principios de 2025 recibieron “familias enteras”, sobre todo del norte del país, en especial de Salta y Tucumán. Más de 1400 personas en 2024 y 1700 en 2025 se instalaron en esa zona. En lo que va del 2026 se lleva una cuenta de 546 ciudadanos que se trasladaron a Añelo, según su registro.
El colapso en los servicios en Añelo
Las estadísticas no contemplan el “casi 20% más de la gente que no hizo su cambio de domicilio en el registro civil”, afirmó el jefe comunal. A la vez se espera que la provincia alcance un millón y medio de habitantes en los próximos 30 años debido al crecimiento de los sectores energético y minero, para lo que las autoridades estimaron que habrá que crear 40.000 puestos de trabajo netos hacia 2030 para sostener el ritmo de producción, según reportó el medio La Voz.
La saturación demográfica en Añelo tuvo sus consecuencias recapituladas por el funcionario, donde no solo ocurre una crisis de empleo, sino también sanitaria, y donde las instituciones educativas no logran absorber la demanda actual. "Las escuelas quedaron superpobladas y el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo", explicó.
La postura oficial ante la emergencia urbana
“El gobierno provincial y el municipio tuvieron que trabajar y abordar la situación para dar solución a esa problemática. Hoy no se vengan con la familia. El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”, advirtió la máxima autoridad local.
Por último aclaró: “Nosotros no permitimos que haya gente en situación de calle, no permitimos que se instalen sobre la vía pública”. Todas aquellas personas que son detectadas en dicha circunstancia son asistidas para regresar a su ciudad “en forma inmediata”, precisó Banderet.