Si tenés entre 14 y 16 años, podés acceder a una beca para estudiar un año en Brasil con todo pago
La Beca Jorge Detzel ofrece una experiencia de intercambio para estudiantes argentinos de nivel secundario. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de junio y la persona elegida viajará en enero de 2027.
Resumen para apurados
- Estudiantes argentinos de 14 a 16 años pueden postularse hasta el 27 de junio a la Beca Jorge Detzel para realizar un intercambio educativo gratuito en Brasil durante todo el 2027.
- Impulsada por YFU Argentina, la beca de USD 5.500 cubre pasajes, hospedaje y estudio para jóvenes con buen rendimiento escolar y bajos recursos que completen la inscripción.
- La experiencia busca desarrollar la autonomía y el aprendizaje de idiomas de los jóvenes, fomentando la integración cultural y la representación argentina en el exterior.
Hasta el 27 de junio permanecerá abierta la inscripción para la Beca Jorge Detzel 2027, una convocatoria que ofrece, a estudiantes argentinos de nivel secundario, la posibilidad de realizar un intercambio educativo y cultural en Brasil con el 100% del programa cubierto.
La propuesta está impulsada por YFU Argentina y está destinada a jóvenes que no cuentan con los recursos económicos para afrontar el costo de un intercambio internacional, pero que demuestran interés, compromiso académico y motivación para participar de una experiencia de este tipo.
La persona seleccionada viajará a Brasil en enero de 2027 y regresará en enero de 2028, luego de convivir durante un año con una familia anfitriona y asistir a una institución educativa del país vecino.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel secundario nacidos entre el 1 de agosto de 2009 y el 1 de octubre de 2011.
Además, los aspirantes deberán acreditar un buen desempeño académico y completar el proceso de inscripción establecido por la organización.
Según informaron desde YFU Argentina, el Comité de Becas evaluará tanto las aptitudes personales de los postulantes como la situación económica de sus familias para determinar quién accederá al beneficio.
Qué incluye la beca
La Beca Jorge Detzel cubre el valor total del programa, cuyo costo asciende a U$S 5.500.
Entre los beneficios incluidos se encuentran los pasajes internacionales de ida y vuelta entre Buenos Aires y la ciudad de destino, el alojamiento con una familia anfitriona, la alimentación, la inscripción en una institución educativa, el seguro médico y de accidentes, además del acompañamiento y supervisión durante toda la experiencia.
También contempla cursos de orientación antes y durante el intercambio, asistencia administrativa para la gestión del programa y un servicio permanente para la atención de emergencias.
Sin embargo, algunos gastos deberán ser afrontados por la familia del estudiante: el pasaporte, la visa, traslados internos, materiales escolares, actividades extracurriculares y el dinero para gastos personales durante la estadía.
Cómo es el intercambio
Los programas de YFU están pensados para que los estudiantes se integren plenamente a la vida cotidiana de otro país. Durante el intercambio, los jóvenes conviven con una familia anfitriona como un integrante más y asisten a una escuela de la comunidad.
La experiencia busca promover el aprendizaje de un nuevo idioma, el conocimiento de otra cultura y el desarrollo de habilidades personales vinculadas con la autonomía, la adaptación y la convivencia.
Desde la organización remarcaron que es fundamental que los participantes estén dispuestos a aceptar nuevas costumbres, normas sociales y formas de vida diferentes a las propias.
Cómo inscribirse
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de junio. Luego de completar el formulario inicial en: viajar.yfu.org.ar/instruccionesjd2027, los postulantes deberán presentar una carpeta digital con la documentación solicitada.
Entre los requisitos figuran certificados escolares, boletines de los últimos tres años, formularios académicos y de salud, una carta de motivación y un video de presentación de hasta tres minutos.
En ese material audiovisual, los estudiantes deberán contar quiénes son, cuáles son sus intereses, qué los motiva a participar del intercambio y de qué manera creen que la experiencia puede contribuir a sus proyectos personales.
La documentación podrá enviarse hasta el 12 de julio y quienes resulten seleccionados tendrán la posibilidad de vivir una experiencia educativa internacional única, conocer una nueva cultura y representar a la Argentina durante un año en Brasil.