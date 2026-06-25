El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

- Rodrigo “Icha” Chávez: fue el segundo detenido en la causa. Aparece como propietario de la camioneta en la que se trasladó la cocaína. El verdulero y ex candidato a concejal de Famaillá por un partido vinculado al manzurismo aseguró que había entregado el vehículo como forma de pago 15 días antes de que se concretara el secuestro de la droga. En el interior de la Hilux hallaron la documentación a su nombre, su DNI y banderas de la agrupación por la que se postuló. Benito Allende intenta demostrar que no tuvo ninguna participación en la maniobra investigada.