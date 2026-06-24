El sencillo truco para ahorrar energía y gastar un 30% menos en la factura de la luz, según un experto

El combo del consumo inteligente

Sin embargo, el consumo fantasma es solo el principio. Para consolidar ese ansiado 30% de ahorro en la factura, el especialista García sostiene que la única clave no es apagar las luces al salir y pone el foco en el aislamiento del hogar y la gestión del termostato. En épocas invernales, pequeños hábitos como sellar rendijas con burletes, colocar cortinas que retengan el calor y mantener cerradas las puertas de las habitaciones —lo que genera cámaras de aislamiento en los pasillos— evitan fugas térmicas. Asimismo, el experto aconseja estabilizar el termostato de la calefacción entre los 21°C y 23°C, ya que cada grado extra impacta de manera directa y desproporcionada en el medidor.