El sencillo truco para ahorrar energía y gastar un 30% menos en la factura de la luz, según un experto

Resumen para apurados
- El experto Enrique García explicó en Argentina cómo ahorrar hasta un 30% en la boleta de luz usando una zapatilla con interruptor para combatir el consumo fantasma de energía.
- Ante la suba de tarifas, apagar el interruptor de la zapatilla corta la corriente de equipos en desuso. Esto se suma al aislamiento del hogar y el control del termostato.
- La adopción de estos hábitos demuestra que el ahorro real no requiere perder confort, sino gestionar con astucia los recursos para lograr un consumo inteligente a futuro.
Hay muchos factores que influyen en el aumento del gasto energético y por ende extienden la boleta de la luz que van más allá de apagar el televisor o dejar de usar el microondas. El consumo fantasma acecha y con ello la economía peligra. Por ello resulta fundamental que, ante el aumento sostenido del consumo en estufas y calefactores, se cuiden los detalles que están en los gastos silenciosos. Pero un sencillo truco puede hacer que las facturas se reduzcan considerablemente.
Aprovechar mejor los recursos y cuidar los desembolsos accidentales puede ser la manera de ahorrar más cuando la época invernal obliga a hacer trabajar a los aires acondicionados en modo calor, a los caloventores y calefactores. De acuerdo con Enrique García, especialista en eficiencia energética citado por TN, existen tres grandes factores que determinan el gasto eléctrico y ellos son la climatización, los electrodomésticos y los hábitos de uso. Una vez controlados estos factores, el especialista advierte que es posible reducir hasta un 30% en la factura de la electricidad en un hogar promedio.
El aliado clave contra el "consumo fantasma"
Para lograr que el consumo sea menor, existen estrategias que permiten evitar gastos accidentales. Son diferentes trucos que hacen más sencillo el ahorro sin esfuerzo, sin ponerse a desconectar uno por uno los aparatos o revisar una de las aberturas de la casa. Entre estas maniobras está el uso de una zapatilla con interruptor, también llamado regleta o multitoma, que se convierte en una excelente herramienta contra el consumo fantasma.
Televisores, microondas, cargadores, routers y computadoras pueden consumir energía incluso si están apagados. Pero una solución sencilla para no tener que desenchufarlos individualmente, lo que supone una reducción del 10% del consumo anual, conviene usar una zapatilla.
Ubicación estratégica para un mayor impacto
La zapatilla resulta indicada ya que, al apagar el interruptor del mismo dispositivo, se corta el suministro eléctrico por completo de todos los equipos conectados a ella, un beneficio que se centra principalmente en la comodidad, evitando la molestia de tener que desconectar cada aparato de forma manual todos los días.
Para maximizar el ahorro, ubícala en sectores de recreación o áreas de trabajo donde se agrupan varios equipos, como los centros de entretenimiento en los que se aglutinan el televisor, decodificador, consola de juegos y barra de sonido; o la oficina o escritorio en el que se enchufan computadora, monitor, impresora y cargadores.
Para que este ahorro sea verdaderamente efectivo y seguro, no conectes artefactos que requieran mucha potencia (como estufas eléctricas, microondas o heladeras) en una misma zapatilla, ya que podrías sobrecalentar el circuito; y siempre asegúrate de comprar regletas certificadas y que cuenten con protección contra sobretensiones para cuidar tus equipos ante picos de tensión.
El combo del consumo inteligente
Sin embargo, el consumo fantasma es solo el principio. Para consolidar ese ansiado 30% de ahorro en la factura, el especialista García sostiene que la única clave no es apagar las luces al salir y pone el foco en el aislamiento del hogar y la gestión del termostato. En épocas invernales, pequeños hábitos como sellar rendijas con burletes, colocar cortinas que retengan el calor y mantener cerradas las puertas de las habitaciones —lo que genera cámaras de aislamiento en los pasillos— evitan fugas térmicas. Asimismo, el experto aconseja estabilizar el termostato de la calefacción entre los 21°C y 23°C, ya que cada grado extra impacta de manera directa y desproporcionada en el medidor.
Por fuera de la climatización, el electrodoméstico que se lleva la mayor atención por su funcionamiento continuo es la heladera. Para optimizar su rendimiento y recortar su consumo hasta en un 40%, resulta indispensable evitar la acumulación de hielo, alejarla de fuentes de calor como cocinas o estufas, y garantizar que la parte trasera mantenga espacio con la pared para una correcta ventilación. Además, gestiones simples como organizar los alimentos dejando espacio para que circule el aire, no guardar platos calientes y evitar abrir la puerta de forma innecesaria marcan una diferencia sustancial al final del mes.
Optimización en la cocina y lavadero
La eficiencia también se traslada a la rutina en la cocina y el lavadero. Implementar programas "eco" en el lavavajillas, aprovechar al máximo la carga del lavarropas utilizando ciclos a 40°C en lugar de 60°C, y tapar las ollas al cocinar son maniobras sencillas pero de alto impacto. Incluso, un truco infalible en la cocina consiste en apagar el horno unos minutos antes de terminar la cocción para aprovechar el calor residual, lo que permite ahorrar un 15% de energía en ese proceso.
Finalmente, el cuidado del agua caliente y la iluminación completan el combo del consumo inteligente. Reducir las duchas a cinco minutos, instalar canillas de bajo flujo y mantener el monocomando hacia el lado del agua fría cuando no se requiere temperatura —evitando que la caldera o el termotanque se enciendan en vano— alivian notablemente el sistema. Esto, sumado al reemplazo definitivo de las viejas luminarias por bombita LED (que consumen entre un 25% y un 80% menos y duran hasta 25 veces más), demuestra que el ahorro real no implica perder comodidad, sino aprender a usar los recursos con astucia y eficiencia.