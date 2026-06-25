Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó su solidaridad con los damnificados a través de la red social X. La líder política aseguró que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia” y expresó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” en medio de la crisis. Finalmente, envió un mensaje de fe: “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”.