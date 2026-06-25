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Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Los movimientos se registraron durante la tarde. Colapsaron edificios y parte de la red de servicios públicos. Continúan los trabajos de rescate.

AFECTADA. La región de La Guaira fue una de las más castigadas por los terremotos.
AFECTADA. La región de La Guaira fue una de las más castigadas por los terremotos. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles, provocando el colapso de edificios que dejó al menos 32 muertos y más de 700 heridos en el país.
  • El sismo principal ocurrió cerca de Montalbán, llevando a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a declarar el estado de emergencia mientras continúan las tareas de rescate.
  • Este desastre reaviva el temor por la vulnerabilidad sísmica de Venezuela, recordando tragedias históricas como las de 1967 y 1997, y plantea desafíos de reconstrucción.
Resumen generado con IA

Venezuela sufrió este miércoles dos terremotos que provocaron el colapso de múltiples edificios en Caracas, y desde el Gobierno continúan actualizando la cifra de víctimas, con 164 muertos y más de 900 heridos en todo el territorio nacional.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el sismo principal, de magnitud 7,5, ocurrió solo 40 segundos después de un temblor inicial de 7,2. Su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a importantes complejos de refinación en Venezuela. A pesar del fuerte impacto, los Centros de Alerta de Tsunamis de EE. UU. descartaron la amenaza de olas peligrosas y cancelaron la advertencia para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Ante la gravedad del desastre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó la funcionaria en una alocución oficial antes de confirmar el balance de víctimas fatales y heridos que dejó el violento terremoto.

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó su solidaridad con los damnificados a través de la red social X. La líder política aseguró que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia” y expresó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” en medio de la crisis. Finalmente, envió un mensaje de fe: “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”.

Este suceso evidencia la constante actividad sísmica en Venezuela, un país que guarda en su historia eventos devastadores como el sismo de Cariaco en 1997, con 73 víctimas, y el de Caracas en 1967, que cobró la vida de 236 personas.

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