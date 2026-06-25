¿Es normal levantarse a orinar varias veces durante la noche? Cuándo consultar al médico

De acuerdo a Cuídate Plus, la micción nocturna se convierte una irregularidad cuando ocurre tres o más veces a pesar de que la persona bebió una cantidad moderada o mínima de líquidos. En estos casos, Medline Plus recomienda llevar un registro de cuánta agua se toma, cuántas veces se orina y la frecuencia con la que se va al baño.