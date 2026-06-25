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¿Es normal levantarse a orinar varias veces durante la noche? Cuándo consultar al médico

La micción nocturna depende en gran parte de la cantidad de agua que se haya bebido en horas anteriores pero también existen otras señales de alerta.

La nocturia se puede prevenir al tener una dieta que priorice el consumo de vegetales,
La nocturia se puede prevenir al tener una dieta que priorice el consumo de vegetales, CuidatePlus
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten que orinar más de tres veces por la noche es síntoma de nocturia, una condición vinculada a enfermedades que requiere una consulta médica oportuna.
  • Aunque orinar pocas veces es normal según la ingesta de agua, la nocturia se asocia a patologías como diabetes, insuficiencia cardíaca, problemas de próstata o vejiga.
  • La afección en mayores de 50 años altera el descanso y la salud mental. Expertos recomiendan prevenirla mejorando la dieta y limitando la ingesta de líquidos por la noche.
Resumen generado con IA

Orinar varias veces al día ayuda a eliminar residuos y el excedente de agua que existe en el organismo. Cuando se trata de la noche, el cuerpo disminuye la producción de este desecho orgánico para priorizar un período de sueño estable, pero tampoco es extraña la necesidad repentina de ir al baño.

La micción nocturna puede ocurrir una o dos veces y esto depende en gran parte de la cantidad de agua que se haya bebido en horas anteriores, también hay que tener en cuenta que condiciones como el embarazo aumentan la necesidad de orinar.

¿Qué nos dice el color de la orina y cuándo debemos preocuparnos?

¿Qué nos dice el color de la orina y cuándo debemos preocuparnos?

¿Cuántas veces es normal ir al baño durante la noche y cuándo deberías preocuparte?

De acuerdo a Cuídate Plus, la micción nocturna se convierte una irregularidad cuando ocurre tres o más veces a pesar de que la persona bebió una cantidad moderada o mínima de líquidos. En estos casos, Medline Plus recomienda llevar un registro de cuánta agua se toma, cuántas veces se orina y la frecuencia con la que se va al baño.

Lo más oportuno es contactar a un profesional médico en caso de que este problema se prolongue porque, según el Hospital Alemán, esto puede ser un síntoma -llamado nocturia- causado por algunas de las siguientes enfermedades:

- Hiperplasia o aumento del tamaño de la próstata

- Diabetes

- Insuficiencia renal o cardíaca

- Vejiga hiperactiva

- Enfermedades neurológicas o autoinmunes

- Déficit de estrógenos

¿Cómo prevenir la nocturia y cuáles son sus efectos?

Cuidate Plus señala que la nocturia se puede prevenir al tener una dieta que priorice el consumo de vegetales, cereales integrales y grasas saludables; evitar contener la necesidad de orinar, eliminar el consumo de alcohol y cafeína, elevar las piernas si presenta hinchazón y restringir la ingestión de líquidos durante la noche.

Este es un síntoma especialmente común entre las personas mayores de 50 años, las cuales tienen altas probabilidades de desarrollar depresión debido a su efecto en el descanso nocturno y la salud mental.

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