Cómo estimular el nervio vago con la "respiración abeja" para reducir el estrés

La estimulación del nervio vago es posible mediante tratamientos como el uso de impulsos eléctricos que controlan la digestión, frecuencia cardíaca y otras funciones vitales. Pero hay prácticas que se implementan en el día a día que tienen mucha incidencia sobre la liberación de hormonas que terminan por estresarnos. Controlar la respiración o saber mantenerla a un determinado ritmo puede ser una práctica que cambie la percepción del estrés.