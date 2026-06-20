El secreto del solsticio de invierno: el ritual que muchos hacen para atraer abundancia

Resumen para apurados
- El 20 de junio, creyentes de Argentina celebran el solsticio de invierno realizando un ritual de renovación energética para atraer abundancia y cerrar ciclos.
- La práctica consiste en preparar un altar con velas y plantas, redactar deseos de cambio y rociar los ambientes con una mezcla líquida tras dejarla reposar por tres días.
- Este evento astronómico busca proyectar metas positivas para el segundo semestre, consolidándose como una fecha anual clave de introspección y renovación personal futura.
Con la llegada del solsticio de invierno, el hemisferio sur atraviesa uno de los momentos astronómicos más importantes del año. Además de marcar oficialmente el cambio de estación, esta fecha es considerada por distintas tradiciones como un período de renovación, introspección y nuevos comienzos.
En Argentina, el fenómeno ocurre este 20 de junio y da lugar a la noche más larga y al día con menor cantidad de horas de luz del año. Para quienes siguen prácticas espirituales o energéticas, este momento representa una oportunidad para dejar atrás viejas etapas y proyectar nuevas intenciones para el segundo semestre.
El ritual para atraer buenas energías durante el solsticio de invierno
Según diversas creencias, el cambio de estación es un momento propicio para realizar rituales orientados a la limpieza energética y la manifestación de objetivos personales.
Para llevar adelante esta práctica se recomienda preparar un pequeño altar con los siguientes elementos:
- Una vela blanca.
- Un plato blanco.
- Ramitas de romero.
- Ramitas de pino.
- Una rama de canela.
- Granos de pimienta.
- Una flor blanca o amarilla.
- Una cinta roja.
- Música relajante para meditar.
- Una hoja para escribir.
En la hoja se deben escribir aquellas situaciones, emociones, hábitos o pensamientos que se desean transformar, así como los objetivos que se buscan alcanzar durante los próximos meses.
Cómo preparar la mezcla energética
El ritual también propone elaborar una preparación con un litro de agua dentro de una botella con tapa. Allí se incorporan la flor, las ramitas de romero, las ramas de pino y los granos de pimienta. Una vez mezclados los ingredientes, la botella se ata con una cinta roja formando un lazo.
La preparación debe permanecer boca abajo durante tres noches. Cumplido ese plazo, quienes siguen esta práctica utilizan el líquido para rociar distintos ambientes del hogar como símbolo de limpieza y renovación energética.
Durante ese momento, el ritual invita a repetir la siguiente afirmación:
"Celebro el Sol, celebro la luz, celebro lo que el Universo me da como regalo. Decreto nueva fortaleza. Recibo abundancia. Depuro mi cuerpo. Gracias, gracias, gracias".
Para muchas personas, el solsticio de invierno representa mucho más que un cambio astronómico: es una oportunidad para cerrar ciclos, replantear objetivos y dar comienzo a una nueva etapa con una mirada renovada hacia el futuro.