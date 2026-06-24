Los videos más impactantes de los sismos que golpearon a Venezuela

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles a Venezuela y provocaron escenas de pánico en distintas ciudades del país. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, generaron evacuaciones de emergencia y dejaron importantes daños materiales, según las primeras imágenes difundidas en redes sociales.
Si bien hasta el momento no se reportaron víctimas fatales de manera oficial, videos y fotografías compartidos por usuarios muestran edificios dañados, estructuras derrumbadas y a cientos de personas abandonando inmuebles y espacios públicos de manera desesperada.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros. El segundo, de magnitud 7,5, se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Morón, en el centro del país.
More buildings seen severely damaged in Caracas, Venezuela following a 7.5 magnitude earthquake that struck to the west of the capital. pic.twitter.com/gkNPF3Gxdr— OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026
Severe damage has been reported at SimÃ³n BolÃvar International Airport following a powerful 7.1-magnitude earthquake in Venezuela. pic.twitter.com/xJyievTmJd— Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026
ð»ðª TERREMOTOS EN VENEZUELA ð»ðª pic.twitter.com/x8CUzqVXdZ— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026
ð»ðª | M7,1 | Fuertes terremotos sacuden Venezuela la tarde del miÃ©rcoles. pic.twitter.com/MgaEcRDXsO— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026
ð»ðª | URGENTE: VENEZUELA HA SIDO GOLPEADA POR DOS TERREMOTOS DE MAGNITUD 7,1 Y 7,5. pic.twitter.com/UG53C045Io— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026
ð»ðª | TERREMOTOS EN VENEZUELA: Los servicios de emergencia rescatan a una persona atrapada en un edificio colapsado en Caracas. pic.twitter.com/yupwi9Fvvn— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026