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Los videos más impactantes de los sismos que golpearon a Venezuela

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron este miércoles y se sintieron también en Colombia.

VENEZUELA. Momentos de máxima tensión se vivieron en distintos puntos del país tras los fuertes sismos.
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Hace 1 Hs

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles a Venezuela y provocaron escenas de pánico en distintas ciudades del país. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, generaron evacuaciones de emergencia y dejaron importantes daños materiales, según las primeras imágenes difundidas en redes sociales.

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela: evacuaciones masivas y edificios colapsados

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Si bien hasta el momento no se reportaron víctimas fatales de manera oficial, videos y fotografías compartidos por usuarios muestran edificios dañados, estructuras derrumbadas y a cientos de personas abandonando inmuebles y espacios públicos de manera desesperada.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros. El segundo, de magnitud 7,5, se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Morón, en el centro del país.

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