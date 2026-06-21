Trump advierte que impondrá peaje en Ormuz si no se cierra el acuerdo entre EEUU e Irán

Por su parte, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría imponer un peaje en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con Irán, al término del alto el fuego de 60 días previsto en el acuerdo bilateral. “No habrá peaje en el Estrecho de Ormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho período, a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo, por los servicios prestados como protector de los países de Oriente Medio y para reembolsar los gastos pasados, presentes y futuros”, escribió en su plataforma Truth Social.