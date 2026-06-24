Donald Trump amenazó con romper las negociaciones con Irán si cobra peajes en el estrecho de Ormuz

Resumen para apurados
- Donald Trump amenazó este miércoles con suspender las negociaciones con Irán si este país cobra peajes a los barcos en el Estrecho de Ormuz, pese a que Teherán negó la medida.
- El cruce ocurre mientras los mediadores Pakistán y Qatar informaron que las conversaciones técnicas entre ambos países se reanudarán el martes para aplicar un pacto de paz.
- La libre navegación sin aranceles en esta ruta clave de comercio energético definirá la continuidad de la vía diplomática y la estabilidad geopolítica global.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que Irán comunicó formalmente a Washington que no tiene previsto cobrar peajes, seguros ni ningún otro tipo de arancel a los buques que transitan por el estratégico Estrecho de Ormuz.
A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense detalló la posición que, según afirmó, fue transmitida por las autoridades iraníes.
"Irán ha informado a Estados Unidos que, a pesar de las noticias falsas que, con ánimo de crear problemas, afirman lo contrario, 'Irán no busca ni recibe peajes, ni costos de seguro, ni ningún otro cargo de ningún tipo a los barcos que viajan por el estrecho de Ormuz'", publicó Trump.
Sin embargo, el jefe de la Casa Blanca advirtió que la continuidad del diálogo dependerá de la veracidad de esa información. "¡Si esta es información falsa, las negociaciones terminarían, inmediatamente!", sostuvo.
Avances en la vía diplomática
Mientras tanto, desde Islamabad surgieron señales de acercamiento entre las partes involucradas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, anunció que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se reanudarán el próximo martes, tras una pausa temporal.
La confirmación representa un nuevo intento por mantener abiertos los canales de diálogo en medio de las tensiones regionales y las disputas vinculadas a la seguridad marítima en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
El rol de Pakistán y Qatar en la mediación
Pakistán, que junto a Qatar actúa como uno de los principales mediadores en el conflicto, informó además que ambas naciones mantendrán un contacto estrecho con los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán durante las próximas semanas.
Según explicó Andrabi, el objetivo central de este acompañamiento diplomático es garantizar la aplicación efectiva del Memorándum de Entendimiento (MOU) de paz firmado recientemente entre las partes.
La reanudación de las conversaciones técnicas y las declaraciones de Trump aparecen como nuevas señales de una búsqueda de entendimiento en torno al Estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio energético mundial y uno de los puntos más sensibles de la geopolítica internacional.