Un testigo clave complicó a Claudio Barrelier: "Se quebró y se largó a llorar"

Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las horas posteriores al crimen. Este martes trascendió parte de la declaración de Matías, un inquilino que vivía junto a su pareja en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el hecho, quien aseguró haber visto al imputado "bajoneado y triste".