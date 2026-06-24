Un testigo clave complicó a Claudio Barrelier: "Se quebró y se largó a llorar"

Resumen para apurados
- Un testigo clave complicó a Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, al declarar que el imputado lloró tras admitir ser el último en verla con vida.
- Tras levantarse el secreto de sumario, se reveló el testimonio del inquilino de Barrelier, quien detalló la crisis del acusado y antecedentes de violencia de género de 2025.
- El testimonio y los antecedentes penales complican la situación judicial de Barrelier, perfilando un avance decisivo en la causa por el femicidio de la adolescente cordobesa.
Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las horas posteriores al crimen. Este martes trascendió parte de la declaración de Matías, un inquilino que vivía junto a su pareja en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el hecho, quien aseguró haber visto al imputado "bajoneado y triste".
Matías residía junto a Ludmila en la casa ubicada en Juan del Campillo 878 de la capital cordobesa. Según declaró, regresó al domicilio el lunes 25 de mayo alrededor de las 22. “Nos dirigimos hasta la pieza de Claudio, estaban todos reunidos allí”, relató el testigo. De acuerdo con su versión, en el lugar se encontraban Marianela Palmero, pareja de Barrelier y madre de su hija, y Viviana, madre del acusado.
La declaración, difundida por el programa Arriba Córdoba, indica que Barrelier le habló sobre la desaparición de la adolescente. “Me dijo Claudio que había visto a Agostina para darle plata para un Uber pero no me precisó cuándo, y que por eso lo culpaban, por ser la última persona que la vio”, sostuvo Matías.
El testigo también describió la reacción que tuvo el acusado durante esa conversación. “Seguidamente, se puso mal, se tapó con una frazada porque se quebró, se largó a llorar, no quiso hablar más, entonces salimos a la cocina, y se quedó Viviana nomás con él”, declaró.
Además, señaló que observó una actitud llamativa en Marianela Palmero. “Tenía la cara como llena de preguntas, como de no entender, pero no dijo nada, no opinó”, afirmó.
El antecedente de 2025 y la declaración de la pareja del acusado
El programa cordobés también difundió fragmentos de la declaración de Palmero vinculada a la causa por privación ilegítima de la libertad iniciada en 2025, expediente por el que Barrelier permaneció detenido durante 20 días.
La mujer confirmó que vio a la denunciante cuando escapó de la vivienda. “Hace un año, volvía de comprar con mi hija, entro y al rato veo que sale de casa una chica joven, no sé su edad pero de unos 20 años, en ropa interior y gritando que Claudio la había violado y luego que la había secuestrado”, manifestó.
Según declaró, ante esa situación decidió comunicarse con el 911. “Cuando salió, él me dijo que no la conocía, yo tampoco la conozco y no recuerdo cómo terminó esa causa, creo que sigue y de hecho aún no me devolvieron lo secuestrado en el marco de un allanamiento que hicieron”, agregó.
Palmero también recordó que Barrelier estuvo alojado durante casi un mes en el Establecimiento Penitenciario N° 9 UCA de Córdoba como consecuencia de aquella investigación.