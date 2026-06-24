Cómo mejorar una sopa de fideos: los ingredientes que aportan más proteínas y saciedad

Con la llegada del invierno en el hemisferio sur, las sopas se convierten en las reinas indiscutidas de los almuerzos y cenas. Son reconfortantes, sencillas de preparar y tienen el calor hogareño que se busca cuando bajan las temperaturas. Sin embargo, la clásica sopa de fideos a veces puede quedarse un poco corta si buscamos una comida que realmente nos nutra y nos mantenga satisfechos durante las tardes de invierno.