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Cómo mejorar una sopa de fideos: los ingredientes que aportan más proteínas y saciedad

Son tres los insumos que pueden convertir una simple y reconfortante sopa de fiedos invernal en una bomba nutricional.

Cómo agregar más proteína a una sopa de fideos con tres ingredientes clave.
Cómo agregar más proteína a una sopa de fideos con tres ingredientes clave. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan sumar pollo, legumbres y espinacas a la sopa de fideos este invierno en el hemisferio sur para aumentar su valor nutricional, proteínas y saciedad.
  • La tradicional sopa suele ser baja en nutrientes; incorporar proteínas magras, fibra vegetal y hojas verdes en la cocción final mejora la digestión y el aporte vitamínico diario.
  • Esta mejora simple en la receta busca promover hábitos alimenticios más saludables y equilibrados durante los meses fríos, previniendo el picoteo y enfermedades asociadas.
Resumen generado con IA

Con la llegada del invierno en el hemisferio sur, las sopas se convierten en las reinas indiscutidas de los almuerzos y cenas. Son reconfortantes, sencillas de preparar y tienen el calor hogareño que se busca cuando bajan las temperaturas. Sin embargo, la clásica sopa de fideos a veces puede quedarse un poco corta si buscamos una comida que realmente nos nutra y nos mantenga satisfechos durante las tardes de invierno.

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Afortunadamente, modificar la receta básica con solo tres insumos seleccionados puede transformar este plato tradicional en una bomba de proteínas, vitaminas y nutrientes esenciales, ideal para hacerle frente a la temporada invernal.

Los beneficios del pollo magro

El primer gran aliado para combatir el frío es el pollo deshebrado o en cubos. Sumar pechuga de pollo cocida y desmenuzada es una de las formas más efectivas y rápidas de incorporar proteína magra a nuestro caldo. Este macronutriente no solo favorece la regeneración muscular, sino que aporta una gran sensación de saciedad, algo clave para evitar el picoteo constante en los días invernales.

Además de su bajo contenido graso, la carne blanca nos provee de minerales esenciales como el fósforo y el selenio. Respecto a la importancia de este alimento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que "un consumo adecuado de proteína animal de calidad contribuye con el desarrollo y el mantenimiento de la masa muscular, un factor relevante para todas las etapas de la vida".

Legumbres para una mejor  digestión 

El segundo ingrediente secreto que podés sumar a la olla son las legumbres, como los garbanzos o los porotos. Estas semillas no solo aportan una textura espectacular al caldo, sino que concentran proteínas de origen vegetal, fibra dietética y minerales clave como el hierro, el magnesio y el potasio, elevando por completo el valor nutricional de la preparación.

La fibra se convierte en una aliada fundamental para regular el tránsito intestinal y potenciar la saciedad. Según el portal especializado CuidatePlus, "las sopas con legumbres o cereales integrales mejoran la salud digestiva, facilitan el tránsito y fomentan la saciedad". Además, la Fundación Española de la Nutrición asocia su consumo regular con un mejor control de la glucosa y la prevención de afecciones cardiovasculares.

El toque verde al final

Por último, las espinacas o el kale picado son perfectos para darle un refuerzo de vitaminas A, C y K, además de hierro y potasio, a tus fideos. El secreto para no perder sus propiedades es sumarlas en los minutos finales de la cocción, aprovechando el calor residual de la hornalla.

Sobre esto, los expertos explican que "las sopas ricas en verduras como espinacas, zanahoria o apio, elevan el valor de vitaminas como A, C y K, además de minerales esenciales". Un tip extra: si le agregás un chorrito de jugo de limón al servir, la vitamina C ayudará a que tu cuerpo absorba mucho mejor el hierro de las hojas verdes. 

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