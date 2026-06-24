Al estilo oriental: La Joaqui impone el vestido qipao como la tendencia de la temporada

Cuál es el look con toque oritental

El estilismo sumó unas botas negras semitransparentes de caña baja con taco chupete de la firma Ricky Sarkany, junto con unas gafas de sol ovaladas de la marca Versace que exhibían la emblemática medusa dorada en la patilla. En cuanto a la estética facial y capilar, la artista optó por un peinado con volumen en las puntas para resaltar su diseño en capas, complementado con un maquillaje que incluyó máscara de pestañas, contorno definido y un labial nude con delineado.