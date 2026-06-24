Al estilo oriental: La Joaqui impone el vestido qipao como la tendencia de la temporada

Resumen para apurados
- La Joaqui impulsó en Instagram el vestido qipao para promocionar su nuevo álbum "Electra", generando miles de reacciones por su audaz propuesta estética inspirada en Oriente.
- La artista combinó la prenda tradicional con botas Sarkany y gafas Versace, consolidando un cambio de estilo más audaz tras el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico.
- Este look consolida la estética oriental y el vestido qipao como tendencias clave de la temporada, mostrando la gran influencia de la cantante en la moda y el diseño actual.
La Joaqui mantiene una presencia muy dinámica en su perfil de Instagram luego de la presentación de su álbum Electra, un trabajo que inaugura una etapa musical mucho más audaz y sensual para la cantante. En esta oportunidad, tras difundir diversas imágenes destinadas a la promoción de su nuevo material discográfico, la compositora logró cautivar nuevamente a sus seguidores mediante la elección de un vestuario con una marcada impronta oriental.
La cantante oriunda de Mar del Plata, quien consolidó su trayectoria musical en paralelo con su faceta como figura de la moda actual, posó ante la cámara con un atuendo que evoca el clásico qipao de la cultura china. La prenda destacó por su tradicional cuello Mao, un corte totalmente entallado al cuerpo y mangas cortas que definieron su propuesta estética.
Cuál es el look con toque oritental
El estilismo sumó unas botas negras semitransparentes de caña baja con taco chupete de la firma Ricky Sarkany, junto con unas gafas de sol ovaladas de la marca Versace que exhibían la emblemática medusa dorada en la patilla. En cuanto a la estética facial y capilar, la artista optó por un peinado con volumen en las puntas para resaltar su diseño en capas, complementado con un maquillaje que incluyó máscara de pestañas, contorno definido y un labial nude con delineado.
La publicación en la red social capturó rápidamente la atención del público, alcanzando más de 30 mil reacciones positivas en apenas doce horas y acumulando una enorme cantidad de elogios como “Hermosa” o “Te amo reina”. Entre los mensajes destacados sobresalió el de su pareja, Luck Ra, quien expresó su afecto con la frase “Te amo, te amo hermosísima”.
¿Cómo integrar el toque 'mandarín' en nuestro guardarropa?
Existen dos maneras sumamente evidentes de incorporar la estética oriental en el guardarropa actual. La primera consiste en utilizar el vestido estilo qipao, una silueta emblemática de la indumentaria china que firmas comerciales adaptaron a las tendencias contemporáneas en versiones mini. Por otra parte, los botones tipo alamares o pankou representan otra alternativa ideal para transformar prendas básicas en piezas sofisticadas mediante sus característicos nudos artesanales.
La presencia de estos elementos decorativos destaca especialmente en las marcas enfocadas en trajes de invitada y colecciones de primavera, donde conjuntos de camisas y chaquetas adoptan estos cierres como una opción moderna y atractiva. Firmas como Lady Pipa o Laganini popularizaron chaquetas satinadas con este tipo de detalles, logrando que estos diseños se posicionen como auténticos objetos de deseo entre las mujeres más elegantes de Europa.