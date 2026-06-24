Oración a San Juan Bautista: cómo pedir ayuda en momentos difíciles y cuáles son los favores que concede

Cada 24 de junio, la Iglesia católica celebra el nacimiento de San Juan Bautista, una de las figuras más importantes del cristianismo. Considerado el precursor de Jesucristo y el último de los grandes profetas antes de la llegada del Mesías, es recordado por haber bautizado a Jesús en las aguas del río Jordán y por anunciar su llegada.