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Certamen de folclore para intérpretes: cómo participar

La recepción se abrirá el miércoles 1 de julio y se cerrará el 1 de septiembre.

EDUARDO FALÚ. Un certamen nacional lleva el nombre del músico.
EDUARDO FALÚ. Un certamen nacional lleva el nombre del músico.
Hace 6 Hs

La Academia Nacional del Folklore convoca al “III Certamen Eduardo Falú de Intérpretes de Música de Raíz Folklórica”, pensado para promover tanto nuevos valores en el género como a conocidos y consagrados y “contribuir de esta manera a la difusión del acervo musical argentino”, se anuncia institucionalmente. La recepción se abrirá el miércoles 1 de julio y se cerrará el 1 de septiembre. Cada participante podrá remitir hasta tres obras y se otorgarán 10 premios. El principal otorgará $300.000; al segundo lugar le corresponderán $250.000; al tercero, $200.000; al cuarto, $175.000 y al quinto, $150.000. Del sexto al décimo puesto se entregarán $25.000. En todos los casos se otorgará un Diploma.

Gratis

Podrán participar intérpretes mayores de 14 años, solistas o grupales (dúos, tríos, cuartetos, etcétera); vocales o instrumentales; argentinos o extranjeros con al menos de dos años de residencia en el país. La inscripción es totalmente gratuita y los participantes deberán enviar su trabajo con seudónimo, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Para más información, se puede consultar este enlace.

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La convocatoria tiene el auspicio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música-Sadaic, de la Asociación Argentina de Intérpretes-AADI, de la Academia Nacional del Tango y de Radio Nacional Folklórica.

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