Certamen de folclore para intérpretes: cómo participar

La Academia Nacional del Folklore convoca al “III Certamen Eduardo Falú de Intérpretes de Música de Raíz Folklórica”, pensado para promover tanto nuevos valores en el género como a conocidos y consagrados y “contribuir de esta manera a la difusión del acervo musical argentino”, se anuncia institucionalmente. La recepción se abrirá el miércoles 1 de julio y se cerrará el 1 de septiembre. Cada participante podrá remitir hasta tres obras y se otorgarán 10 premios. El principal otorgará $300.000; al segundo lugar le corresponderán $250.000; al tercero, $200.000; al cuarto, $175.000 y al quinto, $150.000. Del sexto al décimo puesto se entregarán $25.000. En todos los casos se otorgará un Diploma.