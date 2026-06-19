Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”

- Tomando el folclore como ejemplo, coexisten tanto los exponentes tradicionalistas -los que buscan la pureza del género- como los que apostamos a la mixtura. De hecho, desde hace unos años hay una fuerte “oleada” de lo tradicional que sumó muchísimos adeptos en el público joven, y lo vemos en la provincia con nuevos espacios que abren y se llenan. Más allá de eso, nuestra propuesta siempre apuntó a la fusión, independientemente de lo que esté de moda. Es, en definitiva, nuestra identidad.