Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”

De ida y vuelta. Así fue el viaje de José Décima a Francia, donde participó del festival de música argentina Latidos, en Toulouse, con su propuesta de folclore fusión con el rock y la canción, que esta noche desplegará en la peña La 9 (9 de Julio 345), donde también actuarán Changalay, Salamanqueros, Edu Mendoza y David Risso.
“Voy a mostrar lo que venimos haciendo tanto con la banda como en mi faceta solista, pero será un cruce de diferentes estilos, ideas y propuestas que muestran lo grande, diverso y hermoso que es nuestro folclore”, le dice a LA GACETA.
- ¿Cómo fue la experiencia en suelo galo?
- Pisar el Viejo Continente siempre fue un sueño latente. No voy a negar que cantar por primera vez tan lejos de mi tierra trajo algunos nervios lógicos, pero encontrarse allá con colegas de Santiago del Estero, Buenos Aires o Córdoba y compartir experiencias, hace que de inmediato te sientas un poco más cerca de casa. Fue una vivencia muy movilizante. La invitación llegó por parte de la asociación cultural organizadora en Toulouse, que ya conocía el trabajo que venimos realizando. Allá coincidimos con grandes músicos como el Mono Banegas, Joaquín Galván y Santiago Klein, entre otros.
- ¿Qué le interesa a Europa de la música latina y, en particular, de la nuestra?
- El tango es la gran estrella y les resulta sumamente interesante. Sin embargo, noté también un enorme interés por nuestro folclore, por las armonías y por nuestros instrumentos tradicionales; yo, por ejemplo, toqué con una caja vidalera y la respuesta fue hermosa. En general, el público europeo es muy receptivo y curioso con respecto a nuestras raíces.
- Se te ubica en la fusión, ¿Existe el género musical puro en la actualidad o todo está atravesado por distintas vertientes?
- Tomando el folclore como ejemplo, coexisten tanto los exponentes tradicionalistas -los que buscan la pureza del género- como los que apostamos a la mixtura. De hecho, desde hace unos años hay una fuerte “oleada” de lo tradicional que sumó muchísimos adeptos en el público joven, y lo vemos en la provincia con nuevos espacios que abren y se llenan. Más allá de eso, nuestra propuesta siempre apuntó a la fusión, independientemente de lo que esté de moda. Es, en definitiva, nuestra identidad.
- ¿Qué abarca esa investigación sonora?
- Mi raíz es netamente folclórica; vengo de una familia de ley, con abuelo y padre folcloristas. Por otro lado, soy un gran consumidor de rock. Entonces, para mí no hay nada mejor que tomar lo más genuino de ambos mundos y unirlos. No lo veo como una postura impostada, sino como la convivencia natural de mis propias influencias.
- ¿Qué te atrae cantar y cómo desplegás tu faceta de compositor?
- Hay obras imponentes, como “La bagualera”, de Ariel Petrocelli, o “Joijoilera”, de Lucho Hoyos y Dardo Solórzano, que te transportan de inmediato a lo más profundo del hombre y de nuestro paisaje. Encuentro en ese repertorio un puente directo para conectarme con un saber ancestral. A la hora de componer, el proceso va por ahí: intento extraer vivencias cotidianas, plasmarlas en letras y luego musicalizarlas con la contundencia y la crudeza del rock.
- ¿Con quiénes te sentís identificado en la escena actual?
- Hay muchísimos artistas a los que admiro o con los que me identifico en algún aspecto. Por suerte la lista es grande, desde referentes consagrados que hoy son mis amigos, hasta músicos de mi generación con quienes crecí arriba del escenario.
Otras propuestas
El folclore tendrá otros escenarios, incluso improvisados como el que se montará nuevamente esta noche, desde las 20.30, en el acceso a Radio Nacional (San Martín 251), en repudio al agravio a Mercedes Sosa efectuado por el titular local de la emisora, Enzo Ferreira. De esta novena “Serenata para la Negra” participarán Viviana Taberna con un cancionero popular nacional, Flor Lencina, Ro Medina y Paul Gramajo con música latinoamericana y el cantautor Indio Cansinos, más un taller de murga uruguaya y la poesía de Luna Fernández Córdoba.
Desde las 22, Ana Zeitune en voz y percusión y Luis Filgueira en guitarra compartirán un repertorio de música experimental de raíz folclórica “nacido del encuentro con las canciones que nos conmueven, nos inspiran y unen”, según adelantaron. Con entrada a la gorra, estarán en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos).
En el circuito de peñas, habrá una fuerte movida. El apellido Sosa volverá a sonar en El Cardón (Las Heras 50), enarbolado por Adrián Sosa, sobrino de la cantora, en su recital “La bandera y la patria”. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) reservó su espacio para Los Juárez, y también actuarán Néstor Félix Rodríguez, Hugo Pérez y Rodrigo Olea. Gaspar Rodríguez, Daniel Saba, Lapachos y Enzo de Legui serán los protagonistas de la velada artística en La Escondida (Miguel Lillo 345).
En tanto, la Municipalidad de la capital organiza un taller gratuito de danzas tradicionalistas desde las 18 en la plaza del barrio San Martín (Horacio Poviña y Alsina).
Los 30 años de Karma: la banda se presenta en Caprice
Tony Molteni (voz principal), Fabián El Colo Vernieri (guitarra), Calavera Maidana (bajo), Adolfo Cacho Palomino (batería) y Lucho Lazarte (sintetizadores y teclado) no quieren dejar de festejar los 30 años de Karma Sudaca, y esta noche llevarán su recital celebratorio, con un repaso de todos sus temas más representativos -emblemas del rock del NOA con proyección nacional-, a las 21 a Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437). Será un show íntimo y gratuito, pero con entrada sólo para quienes realicen reserva previa.
Museo de la ciudad: indie alternativo y tributos
A las 20, El Chango y las Flores tocará gratis en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532). También con acceso libre sonará Chetiroll en Sumo (Santiago del Estero 1.114) y en José Cuervo (Miguel Lillo 352) estará Locales Calientes con temas de Guasones. Desde las 22, D’fasados actuará en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini); Dead Horse recreará a Gun’s and Roses en el Centro Virla (25 de Mayo 265) y B19, Los Jinetes del Cometa y Mi Último Intento se presentarán en La Gesta Cultural (avenida Alem 747).