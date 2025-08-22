Día del Folklore Argentino: ¿por qué se celebra cada 22 de agosto?

Un congreso histórico, referentes de la tradición y el nacimiento de una nueva palabra dieron lugar a un día especial en el calendario argentino y mundial. Se trata del Día del Folklore que conmemora a quienes se dedicaron a decsubrir y reconocer esos aspectos que hacen a la identidad del pueblo de una nación.
Cada 22 de agosto se celebra el Día del Folklore, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Se trata de una fecha que honra las tradiciones populares que diferencian al pueblo de cada país. Esta ocasión surgió por dos eventos que coincidieron en el tiempo: la creación de la palabra "folklore" y el nacimiento y la celebración de uno de los padres de una inédita disciplina: la folklorología.
La creación de una palabra fundamental
Para esta misma fecha pero en 1846, el arqueólogo inglés William John Thoms, ideaba la palabra "folklor" para designar un conjunto que para ese momento no tenía nombre. "Folk" deriva de los sintagmas en inglés "pueblo" o "gente", mientras que "lore" hace referencia al "saber" o la "ciencia". La conjunción da lugar al "saber popular".
Thoms utilizó por primera vez la palabra en un escrito publicado en la revista The Athenaeum de Londres, la que se consideró la primera aparición impresa del término. Se trataba de una carta al editor de la misma donde sugería una columna de participación escrita para que las personas de todo el país pudieran contar sobre las tradiciones rurales que el escritor birtánico temía que desaparezcan, perjudicadas por el aumento de los viajes y las comunicaciones, simbolizado especialmente en su mente por el ferrocarril. Tras este suceso, la UNESCO determinó instaurar ese día como "Día internacional del Folklore".
Un día especial para nuestro país
Casi un siglo después de que se creara el término, en Buenos Aires, Argentina, se celebró el Primer Congreso Internacional de Folklore. Aquel evento estuvo presidido por el folklorólogo salteño Augusto Raúl Cortázar y reunió a representantes de 30 países. Durante esa ocasión homenajearon a Juan B. Ambrosetti, considerado el "padre del Folklore Argentino", nacido el 22 de agosto de 1865 en Gualeguay, Entre Ríos. De esta manera, coincidieron en establecer la misma fecha como el “Día del Folklore”, en honor a Ambrosetti. Así convergen las dos celebraciones en una misma jornada, a nivel internacional y en nuestro país.
Juan Bautista Ambrosetti nació el 22 de agosto de 1865 en Gualeguay, Entre Ríos. Con una gran pasión por la cultura nacional, dedicó su vida a formarse y trabajar como etnógrafo, arqueólogo, naturalista y folclorólogo. Durante su carrera, se encargó de investigar y difundir los elementos culturales argentinos.
Su trabajo incluye estudios históricos, lingüísticos, arqueológicos, etnográficos y antropológicos, que le llevó a ser el primer profesional en analizar el folclore nacional. Gracias a estas tareas, se lo considera como el impulsor de la arqueología científica en el país. Esta disciplina es utilizada para descubrir objetos, elementos, costumbres, artes y monumentos de comunidades antiguas en ciertas regiones. Ambrosetti falleció el 28 de mayo de 1917, en Buenos Aires.