Día del Folklore Argentino: ¿por qué se celebra cada 22 de agosto?

Thoms utilizó por primera vez la palabra en un escrito publicado en la revista The Athenaeum de Londres, la que se consideró la primera aparición impresa del término. Se trataba de una carta al editor de la misma donde sugería una columna de participación escrita para que las personas de todo el país pudieran contar sobre las tradiciones rurales que el escritor birtánico temía que desaparezcan, perjudicadas por el aumento de los viajes y las comunicaciones, simbolizado especialmente en su mente por el ferrocarril. Tras este suceso, la UNESCO determinó instaurar ese día como "Día internacional del Folklore".