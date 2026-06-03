Flybondi en crisis: operó con un solo avión y ya canceló más de 2.500 vuelos

La situación de Flybondi atraviesa un punto crítico. La aerolínea low cost llegó a operar esta semana con un solo avión disponible en el Aeroparque Jorge Newbery, mientras acumula más de 2.500 vuelos cancelados durante los últimos doce meses y enfrenta crecientes reclamos de pasajeros por reembolsos pendientes y reprogramaciones constantes.