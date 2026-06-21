Qué pasa en tu cerebro cuando no podés dormir: el ejercicio de cinco segundos que recomienda la psicología

Cómo poner en práctica el ejercicio de la reorganización cognitiva

La aplicación de este método es simple y consiste en obligar a la mente a imaginar cosas una tras otra. Para ponerlo en práctica, Beaudoin sugiere elegir un vocablo cualquiera, por ejemplo, "piano". El primer paso es visualizar un piano durante unos cinco o seis segundos, recreando la escena en el cerebro. Luego, se debe deletrear el término y, por cada letra que la compone, encontrar la mayor cantidad de asociaciones posibles. Con la letra "P", se puede pensar en palabras como melocotón, Plutón o pupila, manteniendo cada objeto en el foco de atención por unos segundos antes de pasar a la siguiente letra.