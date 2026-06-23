La industria gamer tiene una gran cita en Tucumán

Del 8 al 10 de julio, San Miguel de Tucumán será sede de una nueva edición de Tucumán Hace Videojuegos 2026, un encuentro que reunirá a desarrolladores, artistas, programadores, estudios independientes, inversores, empresas tecnológicas, creadores de contenido y estudiantes con el objetivo de fortalecer el ecosistema local y regional de la industria gamer.
La iniciativa es organizada por el IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo) junto con la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán (CDVT), entidad que impulsa este espacio desde 2018. En su sexta edición, el evento busca posicionarse como el encuentro de desarrollo de videojuegos más importante del norte argentino.
Durante tres jornadas, la provincia se convertirá en un punto de encuentro para quienes forman parte de una industria que no deja de crecer a nivel mundial y que, en Argentina, gana cada vez más protagonismo gracias al talento de desarrolladores, diseñadores, programadores y emprendedores tecnológicos.
Los organizadores señalaron que el objetivo principal es generar un espacio para compartir conocimientos, promover la innovación, facilitar contactos estratégicos y abrir nuevas oportunidades de negocios. Además, el encuentro permitirá visibilizar proyectos locales y regionales, así como conectar a los equipos de trabajo con potenciales inversores y socios.
El desarrollo de videojuegos se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos dentro de las industrias del conocimiento. Más allá del entretenimiento, involucra áreas vinculadas a la programación, el diseño gráfico, la animación, la música, la narrativa y la producción audiovisual, generando oportunidades laborales para profesionales de múltiples disciplinas.
En ese contexto, la provincia busca fortalecer su presencia dentro de un mercado que demanda cada vez más talento especializado y que ofrece posibilidades de exportación de servicios y productos digitales hacia distintos países.
Uno de los ejes centrales de Tucumán Hace Videojuegos será la posibilidad de descubrir nuevos talentos y conocer proyectos en desarrollo. Los participantes podrán acceder a experiencias de formación, intercambiar conocimientos y conocer casos de éxito presentados por referentes nacionales e internacionales del sector.
Además, el encuentro buscará fomentar la vinculación entre empresas, instituciones educativas y desarrolladores, con el propósito de impulsar colaboraciones y generar nuevas oportunidades para la industria local.
Evaluar proyectos
El evento también permitirá evaluar proyectos con potencial de crecimiento, promover inversiones y fortalecer redes de trabajo entre los distintos actores que integran el ecosistema tecnológico y creativo.
La convocatoria está dirigida a desarrolladores de videojuegos, estudios independientes, publishers, inversores, empresas tecnológicas, creadores de contenido, streamers, referentes de la industria y estudiantes interesados en abrirse camino dentro de este sector.
Con esta agenda centrada en la capacitación, la innovación y la generación de vínculos estratégicos, la iniciativa aspira a consolidarse como una plataforma que impulse el crecimiento de una actividad que combina creatividad, tecnología y oportunidades de desarrollo económico.