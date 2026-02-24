Los videojuegos crecen en la universidad pública con una diplomatura en Esports

La propuesta depende de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata y está dirigida a personas que hayan terminado el secundario, con especial convocatoria a estudiantes de la propia universidad. El objetivo es formar perfiles que entiendan cómo funciona el ecosistema de los esports: desde los jugadores y los equipos hasta la organización de torneos, la comunicación, el rol de los entrenadores y el vínculo con marcas y publicidad.