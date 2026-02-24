Los videojuegos crecen en la universidad pública con una diplomatura en Esports

Los videojuegos ya no son solo un pasatiempo. Detrás de cada partida competitiva hay equipos, entrenadores, relatores, sponsors, tecnología y una industria que no deja de crecer. En ese universo se mete de lleno la Universidad Nacional de La Plata, que abrió la preinscripción 2026 para su Diplomatura en Deportes Electrónicos.
La propuesta depende de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata y está dirigida a personas que hayan terminado el secundario, con especial convocatoria a estudiantes de la propia universidad. El objetivo es formar perfiles que entiendan cómo funciona el ecosistema de los esports: desde los jugadores y los equipos hasta la organización de torneos, la comunicación, el rol de los entrenadores y el vínculo con marcas y publicidad.
Además del panorama general, la diplomatura suma contenidos sobre los fundamentos tecnológicos que sostienen las competencias de videojuegos. La formación incluye actividades vinculadas al proyecto institucional de Esports que impulsa la UNLP, lo que permite trabajar con casos y dinámicas reales.
En 2025 se diplomó la cuarta cohorte, con estudiantes de distintas facultades. Ahora comienza la convocatoria para la quinta edición, con cupos limitados y un proceso de selección posterior al cierre de la preinscripción.
Cómo anotarse
La preinscripción se realiza a través de un formulario digital y estará abierta hasta el 13 de marzo. Una vez finalizada esa etapa, las personas seleccionadas recibirán la confirmación por correo electrónico antes del 31 de marzo.
La cursada dura seis meses, de abril a septiembre, con receso en invierno. El programa está organizado en ocho módulos. Las clases se dictan martes y jueves de 18 a 20 horas, en modalidad presencial o virtual. Los exámenes se toman los lunes.
Para completar la inscripción se debe presentar, en formato digital, DNI (frente y dorso) y certificado de finalización del secundario. En el caso de estudiantes de la UNLP, también se solicita certificado de alumno regular e historial académico completo.
Con esta propuesta, la universidad pública se mete de lleno en un sector que mueve audiencias globales y oportunidades laborales diversas. Para quienes quieren jugar, producir, relatar o gestionar equipos, la partida ya tiene fecha de inicio.