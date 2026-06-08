Por qué jugar videojuegos de adulto no es una pérdida de tiempo

"¿Más de 30 años y jugando por horas un video juego?", suele ser la pregunta inquisitoria que mucha gente hace ante un “gamer”. Deberán quitarle ese sesgo tras los estudios que hizo el equipo del Oxford Internet Institute. Los analistas compararon los estados de bienestar y motivaciones de los jugadores. Detrás de los patrones apuntados y su estudio, concluyeron que no había una cuestión de escapismo emocional, sino la oportunidad de satisfacer lo que el día a día no les ofrecía.