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¿Y si la primera bandera argentina no era como la conocemos? La historia que pocos conocen

Un antiguo ejemplar de la bandera argentina con los colores invertidos, descubierto en Bolivia, reavivó el interés por los primeros diseños creados por Manuel Belgrano durante la lucha por la independencia.

Este 20 de junio es el día de la bandera
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Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El hallazgo en Bolivia de una bandera de Manuel Belgrano con los colores invertidos, usada en las guerras de independencia, reavivó el debate sobre los diseños patrios originales.
  • Las banderas fueron escondidas en una capilla tras la derrota en Ayohuma. Una de ellas fue restituida a Argentina para su conservación y la otra permanece resguardada en Bolivia.
  • Este hallazgo histórico es un valioso testimonio de la independencia y sirvió como inspiración para el diseño adoptado por la provincia de Tucumán como su bandera en 2010.
Resumen generado con IA

La bandera argentina es uno de los símbolos patrios más representativos del país y su diseño celeste, blanco y celeste es reconocido en todo el mundo. Sin embargo, pocos conocen que existe un antiguo ejemplar con los colores invertidos, una pieza histórica que permaneció oculta durante décadas y que aún hoy despierta el interés de investigadores e historiadores.

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La historia se remonta a las campañas militares encabezadas por Manuel Belgrano durante la lucha por la independencia. En aquel contexto, distintos registros históricos indican que el Ejército Revolucionario utilizó más de una bandera, entre ellas una versión con una franja blanca en el extremo superior y el celeste en el centro.

La bandera argentina que apareció escondida detrás de un cuadro

Uno de los hallazgos más llamativos ocurrió en la localidad de Macha, en Bolivia. Allí, durante un recorrido por una capilla, fueron descubiertas dos antiguas banderas que habían permanecido ocultas detrás de unos cuadros religiosos.

La bander argentina más antigua tiene los colores invertidos La bander argentina más antigua tiene los colores invertidos Infobae

Según reconstrucciones históricas, estos estandartes habrían sido resguardados tras la derrota del Ejército del Norte en la Batalla de Ayohuma, con el objetivo de evitar que cayeran en manos enemigas.

Con el paso de los años, una de esas banderas fue entregada a la Argentina y actualmente forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional, donde fue sometida a tareas de conservación debido al deterioro que presentaba. La otra permanece en Bolivia, ya que ese país decidió conservarla al considerarla parte de las luchas por la independencia desarrolladas en su territorio.

Por qué existe una bandera con los colores invertidos

Las investigaciones históricas sostienen que durante las campañas en el Alto Perú coexistieron distintos modelos de banderas utilizadas por las tropas revolucionarias. Por ese motivo, la existencia de un ejemplar blanco, celeste y blanco no se considera una anomalía, sino una variante empleada en aquel contexto histórico.

Este diseño también mantiene un vínculo con la provincia de Tucumán. En 2010 fue adoptado como bandera provincial en homenaje a Manuel Belgrano y a su participación en la Batalla de Tucumán de 1812.

Más de dos siglos después de su creación, la bandera argentina continúa guardando historias poco conocidas. Entre ellas, la del ejemplar hallado en Macha, una pieza que permaneció escondida durante años y que hoy representa un valioso testimonio de los primeros años de la independencia nacional.

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