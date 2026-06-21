Tucumán: buscan a Raúl "Raulito" Cossio, desaparecido desde el viernes
El hombre de 36 años fue visto por última vez cuando salió de su casa con destino al centro de San Miguel de Tucumán. La Dirección de Trata de Personas ya interviene en la búsqueda y su familia solicita colaboración para dar con su paradero.
Resumen para apurados
- La policía y familiares buscan intensamente a Raúl Cossio, de 36 años, desaparecido desde el viernes tras salir de su casa hacia el centro de San Miguel de Tucumán.
- El hombre iba a encontrarse con su primo en el centro pero nunca regresó. Ante la falta de contacto, la Dirección de Trata de Personas formalizó la búsqueda este domingo.
- La familia difundió señas particulares de Cossio y pide el apoyo de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a las autoridades a localizarlo rápidamente.
Crece la preocupación en Tucumán por la desaparición de Raúl "Raulito" Cossio, de 36 años, quien es intensamente buscado desde el pasado viernes, cuando salió de su domicilio y no regresó.
Según informó a LA GACETA Ivi Cossio, familiar del hombre desaparecido, Raúl salió de su casa alrededor de las 17 horas con la intención de dirigirse al centro de la capital tucumana, donde tenía previsto encontrarse con un primo.
Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia ni se tienen noticias sobre su paradero.
Interviene la Dirección de Trata de Personas
La preocupación llevó a que este domingo personal de la Dirección de Trata de Personas se presentara en el domicilio familiar para formalizar la búsqueda y avanzar con las actuaciones correspondientes.
"Desapareció el viernes. Iba a ir al centro a encontrarse con un primo mío. Hoy vinieron a la casa desde Trata de Personas para formalizar la búsqueda", expresó Ivi Cossio.
Cómo estaba vestido
Al momento de desaparecer, Raúl Cossio vestía:
Pantalón verde claro con bordados en los bolsillos.
Buzo gris.
Campera roja.
Alpargatas negras.
Además, llevaba una cartera tipo "Shiska" de colores marrones, similar a la difundida en el afiche de búsqueda.
Características físicas
La familia informó que Raúl:
Tiene 36 años.
Mide aproximadamente 1,75 metros.
Es de contextura delgada.
Tiene ojos claros.
Actualmente llevaba el cabello y la barba más largos que en algunas fotografías anteriores.
Piden colaboración de la comunidad
Los familiares solicitan que cualquier persona que haya visto a Raúl Cossio o tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato a los teléfonos:
381 328-9694
También puede acercarse a la comisaría más cercana para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo.
La familia insiste en que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para encontrar a Raúl y pide compartir la búsqueda en redes sociales para ampliar su difusión.