Día de la Bandera: ¿se traslada el feriado del 20 de junio y habrá fin de semana largo?

¿Qué pasa con el feriado del 20 de junio?

Ante las dudas sobre el posible traslado de la jornada festiva para extender el descanso semanal, el calendario oficial ratificó las fechas con base en la normativa legal. La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, prevista para el próximo 20 de junio, coincidirá con el día sábado. La imposibilidad de modificar el almanaque surge de la Ley 27.399, la cual cataloga al Día de la Bandera como un feriado inamovible, obligando a respetar la celebración en su fecha exacta sin importar la jornada en la que acontezca.