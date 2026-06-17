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Día de la Bandera: ¿se traslada el feriado del 20 de junio y habrá fin de semana largo?

El calendario oficial ratificó que el Día de la Bandera no cambia de fecha. Quienes deban cumplir con sus obligaciones laborales recibirán una remuneración doble,

Día de la Bandera: ¿se traslada el feriado del 20 de junio y habrá fin de semana largo?
Día de la bandera
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno ratificó que el feriado del Día de la Bandera del sábado 20 de junio en Argentina es inamovible por ley, descartando un fin de semana largo adicional en el país.
  • Según la Ley 27.399, esta fecha patria no se traslada. Quienes trabajen el sábado cobrarán doble jornada, limitando el turismo a un único fin de semana largo en el mes de junio.
  • La medida impacta en las expectativas del sector turístico y comercial, que deberán adaptar su oferta, mientras se perfilan los próximos feriados trasladables del año en el país.
Resumen generado con IA

El mes de junio representa uno de los períodos más anticipados para quienes planifican descansos o escapadas turísticas a mitad de año. No obstante, el calendario actual exhibe una configuración singular en el territorio nacional, ya que la coincidencia de dos fechas patrias importantes dentro de una misma semana no se traducirá en múltiples interrupciones de la rutina laboral.

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Debido a la distribución específica de los días y a las normativas legales vigentes que regulan los feriados, el esquema mensual registrará un único fin de semana largo. Esta situación concentra la actividad turística en un solo bloque de días y modifica las expectativas tradicionales de los trabajadores respecto a los descansos de esta época del año.

¿Qué pasa con el feriado del 20 de junio?

Ante las dudas sobre el posible traslado de la jornada festiva para extender el descanso semanal, el calendario oficial ratificó las fechas con base en la normativa legal. La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, prevista para el próximo 20 de junio, coincidirá con el día sábado. La imposibilidad de modificar el almanaque surge de la Ley 27.399, la cual cataloga al Día de la Bandera como un feriado inamovible, obligando a respetar la celebración en su fecha exacta sin importar la jornada en la que acontezca.

Por otra parte, la legislación vigente contempla un beneficio económico para aquellos empleados que deban cumplir con sus obligaciones laborales durante dicho sábado. De acuerdo con las pautas fijadas en la Ley de Contrato de Trabajo, para este feriado nacional aplican los mismos criterios que regulan el descanso dominical. En consecuencia, quienes presten servicios en esa fecha poseerán el derecho a percibir una remuneración doble por la jornada trabajada.

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, este año no se modificaría la fecha).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, también permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

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