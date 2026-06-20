Política

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027

Se convocó a los afiliados a sufragar el 20 de septiembre para la normalización del partido. La fecha ya fue comunicada al fuero electoral.

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UCR de Tucumán convocó a elecciones internas para el 20 de septiembre con el fin de normalizar el partido y comenzar a definir su estrategia de cara a los comicios de 2027.
  • La medida, ya informada a la Justicia electoral, llega tras una orden judicial y en medio de fuertes tensiones, cruces internos y debates sobre la unidad de la fuerza política.
  • Este proceso de normalización será clave para reordenar la oposición en Tucumán y definir el rol que tendrá el radicalismo frente al oficialismo en las elecciones de 2027.
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