Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027

Resumen para apurados
- La UCR de Tucumán convocó a elecciones internas para el 20 de septiembre con el fin de normalizar el partido y comenzar a definir su estrategia de cara a los comicios de 2027.
- La medida, ya informada a la Justicia electoral, llega tras una orden judicial y en medio de fuertes tensiones, cruces internos y debates sobre la unidad de la fuerza política.
- Este proceso de normalización será clave para reordenar la oposición en Tucumán y definir el rol que tendrá el radicalismo frente al oficialismo en las elecciones de 2027.
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