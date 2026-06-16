Cavallo insistió con levantar todas las restricciones del cepo para empresas y acumular U$S10.000 millones en reservas

El ex titular del Palacio de Hacienda en los años 90 dijo al respecto que "es el mejor momento para remover el cepo cambiario porque hay un gran superávit comercial y hay una gran afluencia de dólares y por lo tanto se puede eliminar el cepo cambiario y dejar totalmente libre el movimiento de capitales". El economista considera que la libre circulación de capitales ayudaría a estabilizar el tipo de cambio y así disminuir las expectativas de devaluación. "Por supuesto, en tren de remover las restricciones al movimiento de capitales, al mismo tiempo hay que acumular la mayor cantidad de reservas posibles", explicó el considerado "padre de la Convertibilidad", quien sostuvo que la compra de dólares por parte del Banco Central con emisión de pesos no sería inflacionaria.