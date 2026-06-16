Cavallo insistió con levantar todas las restricciones del cepo para empresas y acumular U$S10.000 millones en reservas

Resumen para apurados
- El exministro Domingo Cavallo recomendó al Gobierno argentino eliminar el cepo a empresas este fin de semana para reactivar la economía y acumular 10.000 millones de dólares.
- Cavallo sostuvo que la compra de divisas con emisión no será inflacionaria y recordó que, durante su gestión en los 90, la liberación del mercado cambiario frenó la inflación.
- Esta propuesta desafía la idea de que la estabilización requiere recesión, proyectando que la medida reduciría el riesgo país y las tasas de interés de forma inmediata.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo insistió con una de sus principales críticas al programa económico y le recomendó al Gobierno levantar todas las restricciones del cepo cambiario que aún persisten para la compra de dólares por parte de las empresas.
Cavallo consideró que no necesariamente un plan de estabilización tenga que comenzar con una caída de la actividad. "En referencia al momento actual yo sostengo que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es remover totalmente el cepo cambiario", afirmó Cavallo en una charla que mantuvo este fin de semana en el programa de streaming Economía de Quincho.
El ex titular del Palacio de Hacienda en los años 90 dijo al respecto que "es el mejor momento para remover el cepo cambiario porque hay un gran superávit comercial y hay una gran afluencia de dólares y por lo tanto se puede eliminar el cepo cambiario y dejar totalmente libre el movimiento de capitales". El economista considera que la libre circulación de capitales ayudaría a estabilizar el tipo de cambio y así disminuir las expectativas de devaluación. "Por supuesto, en tren de remover las restricciones al movimiento de capitales, al mismo tiempo hay que acumular la mayor cantidad de reservas posibles", explicó el considerado "padre de la Convertibilidad", quien sostuvo que la compra de dólares por parte del Banco Central con emisión de pesos no sería inflacionaria.
La hipótesis del extitular del Palacio de Hacienda sostiene que, si el BCRA compra más dólares de los que ha comprado hasta ahora y llega a tener unos U$S10.000 millones netos, se generaría una caída del riesgo país, y por lo consiguiente una baja de la tasa de interés interna, al bajar expectativas de devaluación, lo que tendría un efecto virtuoso. Bajo su idea, los pesos que se vuelquen al mercado no se irían a precios.
Críticas al plan de estabilización
El ex funcionario de Carlos Menem y de Fernando De La Rúa criticó la idea de que se tenga que generar una recesión para poder estabilizar una economía con inflación. "Hay algunos que dicen que para estabilizar hay que soportar una recesión, por lo menos en la industria y en el comercio y en los servicios", afirmó.
En ese sentido, dijo que al liberar las restricciones a los flujos de capitales durante su gestión "bajó drásticamente la tasa de inflación rápidamente y además se reactivó de inmediato la economía".
"¿Por qué se reactivó de inmediato la economía? Miren, ese año 90 creció 10% el producto bruto. Prácticamente en todos los sectores, ¿Por qué se reactivó? Porque bajaron las tasas de interés, en pesos y también en dólares", enfatizó. Cavallo también se refirió al nivel del tipo de cambio: "Creo que en este momento, si eliminaran totalmente el cepo, no sabemos bien a qué nivel va el tipo de cambio. Según (Juan Carlos) De Pablo bajaría, pero yo creo que no. Posiblemente subiría un poco, porque bajaría la expectativa de un cambio en el tipo de cambio".